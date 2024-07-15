解嚴日視察檔案局！賴清德宣示三方向「不可以遮蔽重要資訊」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德指出，感念民主運動前輩不畏犧牲生命，前仆後繼的奉獻，凝聚人民力量，並在解除戒嚴後，幫助人民恢復正常生活。監察院長陳菊曾說，在那段黑暗的日子裡，她沒有把握會看到亮光，也沒有把握會走過黑暗，但就是沒有放棄信心、沒有放棄理想。陳菊如此，許多民主運動前輩何嘗不是如此。今天能生活在自由、民主、人權環境下，更要感謝為台灣民主推動解嚴、犧牲奉獻的每一個人。
賴清德強調，還給人民公道，讓歷史真相公布於社會，表彰民主運動人士的功績，是政府責無旁貸的責任。因此在前總統蔡英文就任之後，行政院前院長林全推動《促進轉型正義條例》；而在他擔任行政院長任內，也完成該條例的立法，迅速成立促轉會，推動轉型正義。除此之外，也推動成立國家人權博物館，並向立法院提出《政治檔案條例》，目的就是要將真相公布於社會。
賴清德提到，，他要感謝檔案局的辛勞，同時也提出幾點勉勵。這些檔案過去是專制獨裁的政府誣陷、甚至迫害人民的紀錄，今天看來雖然斑斑血跡，但何嘗不是當事人對民主運動所留下來的功勳，也是當事人家屬去探索親人受到迫害真相的紀錄，因此，希望檔案局每一位同仁抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動。
其次賴清德指出，檔案局不是圖書館、也不是博物館，應該要主動徵集各項檔案，除牽涉國安、法律及人權部分，否則應以公開為原則；最後則是各單位檔案也不應藉故遮蔽重要資訊，倘有公開之名、卻沒有公開之實，將無法落實《政治檔案條例》精神，請檔案局確實執行。
賴清德期許，檔案局能呼籲國人到檔案局了解戒嚴時期歷史、了解台灣經歷專制獨裁的黑暗時期、了解台灣今天的民主並不是本來就存在，是因為成千上萬人的犧牲奉獻，才能走到今天的地步。希望民眾了解後，更加珍惜得來不易的民主，也讓國人知道真相，避免歷史重演；他不希望任何人在民主社會「用民主反民主」；也不希望過去曾站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖將國家帶往過去。
最後，賴清德期勉國家檔案局的資料提供國人了解這段過去的歷史，凝聚國人力量，讓大家一起往前走，走進世界、影響未來，這才是通過《促進轉型正義條例》，成立國家檔案局的目的，才能更加團結，國家才能走向光明燦爛的未來。