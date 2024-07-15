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解嚴日視察檔案局！賴清德宣示三方向「不可以遮蔽重要資訊」

▲解嚴紀念日賴清德前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，並作出三項宣示。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.15）
▲解嚴紀念日賴清德前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，並作出三項宣示。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.15）

記者陳威叡／台北報導

今（15）日為解嚴紀念日，總統賴清德上午前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，感念民主運動前輩不畏犧牲生命，前仆後繼的奉獻精神，並宣示三方向，包括檔案局同仁要抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動；檔案除涉及國安、法律、當事人人權外，否則應公開；最後則是檔案不可藉故把重要的資訊遮蔽，有公開之名沒有公開之實，就沒有辦法落實政治檔案條例的精神，另希望民眾珍惜得來不易的民主，團結往前走向更光明燦爛的未來。

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賴清德致詞表示，今天是7月15日解嚴紀念日，特別前來視察檔案局政治檔案公開情形。很多人都跟他一樣，在今日百感交集，一方面感慨台灣竟經歷長達38年之久的戒嚴時期，也感傷在這幾十年中，數以萬計人民受到汙衊、迫害，失去自由、人權，甚至失去家庭，流亡海外，更有許多人民失去寶貴生命。回想戒嚴時期發生的種種事情與經歷，內心感到非常不捨。

▲賴清德勉勵檔案管理局同仁要主動外，強調檔案除涉及國安、法律、當事人人權外應公開，檔案更不可藉故把重要的資訊遮蔽。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.15）
▲賴清德勉勵檔案管理局同仁要主動外，強調檔案除涉及國安、法律、當事人人權外應公開，檔案更不可藉故把重要的資訊遮蔽。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.15）
賴清德指出，感念民主運動前輩不畏犧牲生命，前仆後繼的奉獻，凝聚人民力量，並在解除戒嚴後，幫助人民恢復正常生活。監察院長陳菊曾說，在那段黑暗的日子裡，她沒有把握會看到亮光，也沒有把握會走過黑暗，但就是沒有放棄信心、沒有放棄理想。陳菊如此，許多民主運動前輩何嘗不是如此。今天能生活在自由、民主、人權環境下，更要感謝為台灣民主推動解嚴、犧牲奉獻的每一個人。

賴清德強調，還給人民公道，讓歷史真相公布於社會，表彰民主運動人士的功績，是政府責無旁貸的責任。因此在前總統蔡英文就任之後，行政院前院長林全推動《促進轉型正義條例》；而在他擔任行政院長任內，也完成該條例的立法，迅速成立促轉會，推動轉型正義。除此之外，也推動成立國家人權博物館，並向立法院提出《政治檔案條例》，目的就是要將真相公布於社會。

賴清德提到，，他要感謝檔案局的辛勞，同時也提出幾點勉勵。這些檔案過去是專制獨裁的政府誣陷、甚至迫害人民的紀錄，今天看來雖然斑斑血跡，但何嘗不是當事人對民主運動所留下來的功勳，也是當事人家屬去探索親人受到迫害真相的紀錄，因此，希望檔案局每一位同仁抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動。

其次賴清德指出，檔案局不是圖書館、也不是博物館，應該要主動徵集各項檔案，除牽涉國安、法律及人權部分，否則應以公開為原則；最後則是各單位檔案也不應藉故遮蔽重要資訊，倘有公開之名、卻沒有公開之實，將無法落實《政治檔案條例》精神，請檔案局確實執行。

賴清德期許，檔案局能呼籲國人到檔案局了解戒嚴時期歷史、了解台灣經歷專制獨裁的黑暗時期、了解台灣今天的民主並不是本來就存在，是因為成千上萬人的犧牲奉獻，才能走到今天的地步。希望民眾了解後，更加珍惜得來不易的民主，也讓國人知道真相，避免歷史重演；他不希望任何人在民主社會「用民主反民主」；也不希望過去曾站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖將國家帶往過去。

最後，賴清德期勉國家檔案局的資料提供國人了解這段過去的歷史，凝聚國人力量，讓大家一起往前走，走進世界、影響未來，這才是通過《促進轉型正義條例》，成立國家檔案局的目的，才能更加團結，國家才能走向光明燦爛的未來。

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