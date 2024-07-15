立法院三讀！勞雇可協商「退休年齡」　主管機關須供相關協助

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立委提案修正《勞動基準法》部分條文修正草案，是將勞資協商明文列入法律，規定勞雇雙方可經協商延後強制退休年齡，勞動部指出，如此一來除了可讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，亦能使有意願繼續留在職場的高齡勞工，有與資方協商的權益，也是對於勞雇雙方更進一步的退休保障之修正。
依照現行《中高齡及高齡者就業促進法》第12條規定，「雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇」，至於所謂差別待遇，是指雇主由於求職者或受僱者年齡因素，而在招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等；教育、訓練或其他類似活動；薪資之給付或各項福利措施；退休、資遣、離職及解僱，做出直接或間接不利對待。
勞動部對此提醒，要是勞雇雙方已就《勞動基準法》第54條規定，經由協商同意延後勞工的退休年齡，雇主除有正當事由外，不得對逾65歲繼續工作的勞工降低薪資給付或其他勞動條件等不利對待，否則地方勞動主管機關則應依法論處雇主新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並且公布雇主姓名或名稱、事業單位負責人姓名。
另一方面，現行《中高齡及高齡者就業促進法》第7條規定「中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫」、「地方主管機關應依前項就業計畫，結合轄區產業特性，推動中高齡者及高齡者就業」。
立委提案修正《勞動基準法》部分條文修正草案，是將原本條文所述的中高齡者及高齡者一共9項就業計畫，改從施行細則當中入法，以及增列「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」，就是增加部分工時的就業條件選項，並且規定雇主對於雇用的中高齡者、高齡者，得於符合《勞動基準法》有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業的相關協助措施，而且中央主管機關對此得予補助，以及為了協助中高齡者及高齡者就業，主管機關至少每2年提供、更新職場指引手冊。
勞動部說明，《勞動基準法》正是勞動條件的最低標準，並且鼓勵雇主、勞工可依事業單位的工作性質以及人力需求等，藉由團體協約或勞動契約協商約定優於《勞動基準法》的勞動條件，未來部會也將持續透過各種管道加強宣導，鼓勵高齡者持續投入勞動市場。