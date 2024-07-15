李玟過世1年遺作曝光！為母而唱「失去後才知道珍惜」 粉絲鼻酸
▲李玟逝世1年遺作曝光，她特別選唱媽媽偶像貓王的經典歌曲〈Always On My Mind〉，背後原因曝光讓許多粉絲鼻酸。（圖／索尼音樂提供）
記者
朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-07-15 14:25:45 2024-07-15 14:32:10
天后李玟（CoCo）去年7月5日驟逝，享年48歲，消息一出震驚演藝圈。至今她離世已經1年，她的遺作〈Always On My Mind〉終於曝光，是她重新演譯媽媽的偶像貓王唱紅的經典歌曲，事母至孝的她曾經在母親節發文說，「媽媽就是我的世界（My mom is the world to me）」，因此選曲時也選了媽媽的最愛來表達心聲。
這首1972年發行的歌曲原是貓王與前妻仳離之後推出的，歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾，「也許我沒有時刻陪伴在你身旁，或是即時表達我的愛，但是你永遠在我心上」。李玟這次演唱的版本特意將曲速放慢，以她自然到有如融入呼吸的R&B轉音，聲線從輕柔吟唱到高亢訴情，隨情緒蕩漾流轉，傾訴她心中的滿滿的愛與牽掛之情，精彩卻不流於炫技，深刻展現她的演唱功力，與她想要傳達的心聲。
冥冥之中，這首歌也彷彿是李玟與歌迷之間的交流，她一直將歌迷記掛在心上，而她留下的這首歌，也唱出了所有歌迷們對李玟的愛與思念。今年是李玟出道30周年，粉絲對她的思念及追想從未間斷，粉絲也衷心期盼可以聽見更多李玟未曾釋出的作品。
李玟生前已錄製完畢，但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音，今年將陸續面世並出版專輯，這些經典歌曲是由李玟自己擔任製作人，從2016年開始陸續製作，她特別挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌，以及對當代有深刻影響的經典歌曲，以自己的想法重新詮釋。其中李秋林、李思林、李玟三姊妹合唱的〈珍惜今天〉（When Will I See You Again）已搶先釋出，這也是繼1997年〈我的翅膀〉之後，李家三位姊妹再度充滿互相支持陪伴的真摯正能量合唱。 ▲李玟生前擔任專輯製作人，選了許多自己和家人喜歡的經典歌曲來翻唱。（圖／索尼音樂提供）