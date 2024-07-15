長榮最正機師曾是AKB48練習生！曝「放棄出道原因」及殘酷現實面
30歲長榮航空「最正機師」王馨因甜美外型，和擁有專業技能而爆紅，IG擁有11萬人追蹤，之前也被起底曾是日本偶像團體AKB48的練習生。王馨昨（14）日在Threads上分享和SKE48松井珠理奈的合照，談到當初當練習生2年的心路歷程，以及後來決定離開的原因。
記者薛羽彤／綜合報導
王馨昨日在Threads上發文透露，因為小時候喜愛表演，20歲那年參加徵選並加入了AKB48，當2年練習生的期間，從未缺席過任何練習，「一直在期待能夠出道、穿上漂亮表演服的那一天。」隨著時間過去，眼看著大學要畢業了，「卻還是得不到一個很確定的出道時間」，王馨知道自己該做決定了。
王馨表示由於練習生沒有任何收入，而且是否能夠出道一直都是個未知數，在評估之下，她還是選擇了現實面成為飛行員，「經過了很多掙扎與不甘，最終我還是選擇了面對現實。但是既然我選擇了另一條道路，我也一定要走得更精彩。」她坦言當飛行員這條路也不好走，「但是我從來沒有後悔過這個選擇，我只是換了另一種舞台站而已，但是仍然要在屬於自己的舞台上發光發熱。」王馨附上在當練習生時，與前輩SKE48松井珠理奈的合照，「還記得當時前輩主動找我合照，開心了好幾天呢！」