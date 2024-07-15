台積電多空激戰收平盤1040元　台股收跌37點、櫃買逆勢走高

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今日電子股交投氣氛相對冷淡，資金成交比重跌落6成、來到59.8%。權值股走勢分歧，權王台積電本周將迎來法說會，外界關注公司對後士的看法，今日開盤一度上漲5元，來到1045元，不過隨後遇到賣壓，最低來到1025元，最後一盤爆出4492張買單，終場拉回平盤價位1040元；鴻海今日開高後雖然數度翻黑，不過還是力守紅盤，最高一度來到219元，終場上漲0.5元0.23%，收在216.5元，貢獻大盤指數就有2點；聯發科早盤表現強勁，最高一度來到1380元，可惜不敵賣壓，終場下跌5元或0.37%，收在1355元。
電子權值股帶頭跌，也讓一些大型電子股也跟著走低，英業達下跌逾4%，正崴、友達下跌逾3%，仁寶、宏達電、中環、矽統、華碩下跌逾2%。
金融股也是壓力來源之一，類股指數下跌1.2%、是今日跌幅排行冠軍，三商壽下跌逾3%，元大金、開發金下跌逾2%，中信金、新光金、京城銀、遠東銀、新產、第一保、聯邦銀、富邦金、國泰金下跌逾1%。
不過支撐櫃買指數走高的就是營建以及生技股。上市營建類股指數大漲2.7%、上櫃營建類股指數大漲2.2%，京城、聯上發、愛山林亮燈漲停，基泰、達麗上漲逾7%，大將、潤泰材上漲逾6%，森寶、隆大、長虹上漲逾5%，皇昌、國揚、新建、冠德、坤悅、欣巴巴上漲逾4%。
生技股也有表現，保瑞、生華科、醫揚亮燈漲停，加捷生醫差一步漲停，上漲逾9%，醫影一度亮燈，可惜尾盤漲停打開，上漲逾7%，科懋也上漲逾7%，台耀、訊聯基因上漲逾6%。
此外，電子股也有表現，就屬泛神盾集團表現最亮眼，多檔亮燈漲停，包括芯鼎、安國、安格，此外神盾也上漲逾8%，迅杰上漲逾5%，鈺寶-創上漲逾4%，晶相光上漲逾3%。