特企／將來銀行攜手中華電信挺年輕人　好禮雙享價值高達4,100元

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據了解，中華電信年輕5G用戶月平均行動上網流量約27.5G，且暑期又是手遊、OTT追劇以及購物、旅遊等流量使用的高峰，將來銀行與中華電信特別針對此點端出10G流量加碼合作，希冀讓年輕人輕鬆取得額外流量，歡樂過暑假。
酷熱暑浪來臨，又加上近期日圓來到極低0.2的甜蜜匯率，許多國人趁暑假期間出國來趟難得的盛夏之旅。將來銀行也特別祭出將將卡友至日本、韓國、泰國、新加坡實體店家刷卡消費，最高可享超高6%回饋。
在不出國的日子裡，把將將卡綁定LINE Pay、街口支付、Hami Pay、icash Pay…等五大行動支付在國內店家吃喝玩樂亦有最高6％回饋，等於是無論出國玩樂度假，或是國內吃喝享樂，帶著將將卡刷都有超高6%回饋。
本次優惠也是將來銀行跟大股東中華電信合作的第三案，先前已推出「投保旅平險送海外漫遊」、「綁定無紙化帳單享點數回饋」，今年夏天瞄準年輕人，再推「開戶贈流量及最高6%刷卡回饋」，就是要國人享受盛夏光年，無論是出遊、上網、購物都有絕佳好康可享，想對全球暖化的國人亦可透過無紙化友善對待地球再享價值800元的點數回饋！
將來銀行提醒，近期要出國的旅客千萬別忘記在將來銀行App投保海外旅平險，不分男女老少，投保時輸入活動序號「CHTINS」，無論是遊日韓、東南亞、中港澳、美加、紐澳均可享最低0元漫遊優惠，漫遊天數最長達30天。
近期對酷夏很有感的國人，凡以「ESG600」邀請碼開立將來銀行帳戶，並於APP設定帳單扣繳，可享每月帳單回饋10% Ｎ點回饋（每月最高50 N點，專案回饋時間長達12個月），且中華電信還再加碼回饋最高Hami Point 200點，等於參加此方案的中華電信客戶合計可獲800點。無紙、低碳，是將來銀行與中華電信的共同深切承諾，也呼籲所有國人一起來善待地球！
將來銀行係台灣三家劃時代純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，以金融與科技的專業，致力讓財務的事變簡單。活動詳情詳見官方網站。