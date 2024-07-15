賴清德下一刀揮向柯文哲？媒體人曝2028勝利方程式：讓民眾黨消風
行政院前副院長鄭文燦涉貪遭羈押，政壇大咖如鄭文燦都淪階下囚，也讓其他政治人物人人自危，被指在台北市長任內也有諸多爭議案件待釐清的民眾黨主席柯文哲，可能是下一個被調查的對象。資深媒體人羅旺哲也分析，比起對付國民黨，藍營支持者也不可能回頭支持賴清德，但相比之下，柯文哲身上的票源，移動率可能更高。
記者何哲欣／台北報導
羅旺哲在臉書說，2028，賴清德可能最希望的是「藍綠對決」。回顧從1月13號選完以來，民進黨針對民眾黨、對柯文哲的相關議題，並沒有手軟。很大一部分的原因，就是柯文哲在這次總統大選，拿到了許多年輕族群的票源，希望由一次次的在政治議題上攻防，把支持柯文哲的票源，拉去民進黨。
羅旺哲說，柯文哲支持者會不會流失？這不知道。但可能會使得柯文哲，未來要拓展更多的支持者，有難度。如果綠營下一個目標是柯文哲的話，那就等於賴清德總統或是民進黨，有把握將柯文哲打下去，票源回到綠身上，會比回到藍的還要多。所以，比起對付國民黨，把他打到底，藍營支持者也不回支持賴清德，但相比之下，柯文哲身上的票源，移動率可能更高。
羅旺哲說，如此一來，這樣的脈絡下，綠營下一刀揮向柯文哲，嚇跑民眾黨支持者，那就合情合理。畢竟以台灣政治版圖，從幾次大選來看，早已「綠大於藍」。下一刀揮向柯文哲，讓民眾黨提早「消風」，到了2028成為藍綠對決，這應該是賴清德總統，甚至民進黨，可能是最希望的情況，也可能是最好的勝利方程式。另一種角度就是，賴清德總統，只要在藍、綠對決勝利，就可以撕掉少數總統標籤。