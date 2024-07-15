中正紀念堂三軍儀隊展示今移民主大道 蔣萬安憂酷暑操練太炎熱
今（15）日為中華民國解嚴37周年，國防部拍板，今起中正紀念堂三軍儀隊巡查及訓練展示移出中正紀念堂銅像大廳，改至民主大道前方。台北市長蔣萬安表示，重要決策應廣納各方意見，現在正值酷暑，「在戶外進行各項的操練、訓練，我想外界有一些聲音，我們也希望國防部能夠聆聽各界的聲音。」
記者林詠青／台北報導
中正紀念堂三軍儀隊經國防部與文化部研商，從今天早上9時起，調整為每整點分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示；另三軍儀隊持續執行國立中正紀念堂升降旗勤務，以維莊嚴。
台北市長蔣萬安今早被媒體問到，有國外觀光客認為在堂廳交接比較有莊嚴感，怎麼看民進黨的轉型正義？蔣萬安則強調，他之前已經說過，任何重要的決策其實都應該廣納各方的意見。針對國軍儀隊隊員現在要在酷暑進行操練，外界的聲音希望國防部能夠聆聽。
文化部則表示，為促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部中正紀念堂轉型正義任務，將以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊，回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先銅像大廳站哨任務。