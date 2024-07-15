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蕭美琴、盧秀燕同場籲鮭魚返鄉　喊話台商「安心回台灣」

▲副總統蕭美琴在亞洲台灣商會聯合總會中強調，政府會做產業後盾，讓世界台商可以安心回台灣投資。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）
▲副總統蕭美琴在亞洲台灣商會聯合總會中強調，政府會做產業後盾，讓世界台商可以安心回台灣投資。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）

記者顏幸如／台中報導

由行政院長卓榮泰親自主持的經濟發展委員預計於18日登場，希望留下國內資金、引入國際投資。副總統蕭美琴和台中市長盧秀燕今天參加亞洲台灣商會聯合總會理監事會，不約而同向台商招手，除了肯定台商是台灣的驕傲，更呼籲台商鮭魚返鄉、安心回台灣投資，強調政府將做產業的後盾。

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卓榮泰日前宣布，經濟發展委員會將鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長等３大主軸，協助國內經濟發展，希望留下國內資金，並且引入國際投資，開啟「大投資台灣」計劃。

亞洲是台商最密集的地區，台商在台灣週邊國家的投資項目、額度及人數都是最多。亞洲台灣商會聯合總會理監事會今（15）日舉行開幕式，包含新加坡、印尼、越南、日本、泰國等19個國家及地區近千名代表齊聚。

▲副總統蕭美琴（右起）、行政院副院長江啟臣、僑委會委員長徐佳青、台中市長盧秀燕等人，應邀參加亞洲台灣商會聯合總會理監事會。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）
▲副總統蕭美琴（右起）、行政院副院長江啟臣、僑委會委員長徐佳青、台中市長盧秀燕等人，應邀參加亞洲台灣商會聯合總會理監事會。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）
蕭美琴致詞時，稱讚台商都是台灣的驕傲，即便台灣在國際處境面臨許多不公平待遇和未預期困境，憑藉台商打下的基礎，台灣人依舊能驕傲的在國外走路有風。過去幾年她在美國見證到，台商就像台灣派駐在外的延長手臂，她開玩笑說「雖然大家都沒有領到外交官的薪水」，甚至還要自己掏錢、出錢出力推動國家政策、幫台灣拚外交，但不管身在哪裡，心都在故鄉台灣，一起擦亮台灣這塊招牌。

她接著說，台灣在總統賴清德帶領下推動發展，需要台商繼續相挺、在世界發光發熱，也請大家放心，政府會做產業後盾，讓世界台商可以放心在外打拚，也可以安心回台灣投資。

▲台中市長盧秀燕在亞洲台灣商會聯合總會行銷台中，歡迎台商鮭魚返鄉。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）
▲台中市長盧秀燕在亞洲台灣商會聯合總會行銷台中，歡迎台商鮭魚返鄉。（圖／台中市政府提供，2024.07.15）
盧秀燕則是大力行銷台中，要大家抬頭看看藍天、見證空污改善的成果，她指在少子化浪潮下，台中不僅人口穩定成長、穩居台灣第2大城市，且正在興建全國最大會展中心，過去經濟部推動的投資台灣3大方案，外資或台商落地台中309家，家數佔全國1/5、金額超過3474億、創造2萬4千個就業機會。台灣最大外資美光公司在台中有4大廠區、台積電在3個廠之外加碼做2期4個廠；且中部生活圈有750萬消費人口，漢神、三井、台中高鐵娛樂城等商場讓台中更加繁榮有成長動力。市府歡迎鮭魚返鄉，會提供最好的服務協助台商落地。

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