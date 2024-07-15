蕭美琴、盧秀燕同場籲鮭魚返鄉　喊話台商「安心回台灣」

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亞洲是台商最密集的地區，台商在台灣週邊國家的投資項目、額度及人數都是最多。亞洲台灣商會聯合總會理監事會今（15）日舉行開幕式，包含新加坡、印尼、越南、日本、泰國等19個國家及地區近千名代表齊聚。
蕭美琴致詞時，稱讚台商都是台灣的驕傲，即便台灣在國際處境面臨許多不公平待遇和未預期困境，憑藉台商打下的基礎，台灣人依舊能驕傲的在國外走路有風。過去幾年她在美國見證到，台商就像台灣派駐在外的延長手臂，她開玩笑說「雖然大家都沒有領到外交官的薪水」，甚至還要自己掏錢、出錢出力推動國家政策、幫台灣拚外交，但不管身在哪裡，心都在故鄉台灣，一起擦亮台灣這塊招牌。
她接著說，台灣在總統賴清德帶領下推動發展，需要台商繼續相挺、在世界發光發熱，也請大家放心，政府會做產業後盾，讓世界台商可以放心在外打拚，也可以安心回台灣投資。
盧秀燕則是大力行銷台中，要大家抬頭看看藍天、見證空污改善的成果，她指在少子化浪潮下，台中不僅人口穩定成長、穩居台灣第2大城市，且正在興建全國最大會展中心，過去經濟部推動的投資台灣3大方案，外資或台商落地台中309家，家數佔全國1/5、金額超過3474億、創造2萬4千個就業機會。台灣最大外資美光公司在台中有4大廠區、台積電在3個廠之外加碼做2期4個廠；且中部生活圈有750萬消費人口，漢神、三井、台中高鐵娛樂城等商場讓台中更加繁榮有成長動力。市府歡迎鮭魚返鄉，會提供最好的服務協助台商落地。