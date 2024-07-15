SEVENTEEN被控AI寫歌？Woozi親發聲明打臉 怒喊BBC「出來道歉」
▲BBC近日發布報導指控，韓國男團SEVENTEEN使用AI進行歌曲創作，成員兼團隊歌曲製作人的Woozi（李知勳）昨日直接發文反嗆，否認使用AI。（圖／Pledis_17 X、SEVENTEEN官方YouTube頻道）
記者
史平旭／綜合報導
2024-07-15 15:39:35
出道近10年的長紅韓國男團SEVENTEEN，在4月剛回歸的主打歌〈MAESTRO〉的最後結尾時，出現了「Who is the real MAESTRO？」（誰才是真正的大師？）的字樣，反諷AI世代下究竟什麼是真與AI的黑暗面，近日卻被BBC指控「韓國流行音樂使用AI創作是否能成功？」此報導一出引起軒然大波，昨（14）日晚間身兼製作人的成員Woozi（李知勳）直接在IG上公開反擊，否認「使用AI」製作歌曲。
近日，英國廣播公司（BBC）發表了一則〈人工智能：韓國流行音樂的AI實驗會成功嗎？〉的報導，文中不僅直接斷定SEVENTEEN已經開始使用AI技術創作音樂影片和填寫歌詞，更搬出Woozi在新歌發布會時分享對AI運用的一系列發言，來佐證SEVENTEEN使用AI創作。報導發布兩日後，Woozi昨日直接在IG上發文：「正在嘗試AI工具能做什麼＝作詞時可能使用AI？？？？？？」並配上諷刺的嘲笑表情符號，隨後再度表示：「SEVENTEEN的所有音樂都是由人類創作者作詞作曲。」打臉BBC所撰寫的不實報導，粉絲也在社群平台上要求BBC必須公開道歉，還SEVENTEEN清白。 對於音樂創作人而言，「使用AI製作歌曲」的指控嚴重程度不亞於抄襲，Woozi在新歌〈MAESTRO〉發布記者會中的發言原意為：「生長在科技世代，比起抱怨人工智慧，我們更希望能與科技共同發展」，但卻疑似被BBC斷章取義，這則報導不只引起粉絲的不滿，更在所有音樂創作人中掀起漣漪，對此經紀公司Pledis也聲明強調，SEVENTEEN歌曲中使用AI這件事並不屬實，目前已向BBC表明了更正內容的立場，只是BBC方面尚未回應。 ▲Woozi在IG上寫下：「嘗試AI工具能做什麼不等於作詞使用AI」、「SEVENTEEN所有音樂均為人類創作」否定BBC報導。（圖／woozi_universefactory）
▲目前，SEVENTEEN所屬經紀公司Pledis已向BBC提出更正內容的要求，但BBC方面目前仍未回覆。（圖／Pledis_17 X）