盤點五大中華隊退役奧運名將！陳詩欣踢出首金　許淑淨寫雙金紀錄

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即便年代較為久遠，綽號「亞洲鐵人」的楊傳廣是在中華隊奧運名將中，不能不提到的名字。楊傳廣出生生自1933年，1954年參加馬尼拉亞運會，獲得十項全能運動金牌，並在1960年的羅馬奧運會上，拿下田徑比賽中，十項全能項目的銀牌，是我國史上首位在奧運會中奪牌的台灣運動員。
同樣曾經在田徑項目奪牌的中華名將，還有「飛躍的羚羊」紀政，她參加1968年的墨西哥城奧運會，在女子80公尺跨欄奪下銀牌，也是臺灣女性運動員在奧運會上奪得的第1枚獎牌。
桌球：陳靜
陳靜出生於1986年，出生於中國北武漢，在1991年後移居台灣，並在1992年取得居留權。隨後在1996年的亞特蘭大奧運為台灣出賽，打下桌球女子單打銀牌，並在下一屆的2000年雪梨奧運會中，再度奪下女子單打銅牌，總計在3屆奧運中分別獲得金、銀、銅牌。
此外，近年中華隊在奧運桌球賽事也有斬獲，「小林同學」林昀儒、鄭怡靜在2021年的日本東京奧運中，參加混合雙打項目，奪下銅牌，也是台灣睽違多年，再次在桌球賽事奪牌。
跆拳道：朱木炎、陳詩欣
自2000年的雪梨奧運開始，跆拳道項目逐漸成為台灣的奪牌庫，先是黃志雄、紀淑如分別奪下銅牌後，陳詩欣、朱木炎聯手在2004年的雅典奧運奪下史上首次的2面金牌，當時更轟動全國，更為台灣體壇寫下新頁。
在雅典奧運會拿下金牌後，朱木炎在2008年北京奧運的最後一舞，再度從敗部復活資格賽出線，擊敗泰國選手Chutchawal Khawlaor，最後獲得銅牌，個人就為中華隊奪下2面獎牌。
不僅如此，其他中華好手在跆拳道項目成績也相當亮眼，宋玉麒在2008年北京奧運奪下銅牌、曾櫟騁在2012年倫敦奧運奪下銅牌、羅嘉翎則是在2020年東京奧運也拿下銅牌。
舉重：許淑淨
除了跆拳道外，舉重項目亦是中華隊的重要奪牌庫之一，其中，許淑淨可以說是最為代表性的退役名將。許淑淨曾2度獲選奧運國手，在2012的倫敦奧運，以抓舉96公斤、挺舉123公斤拿到銀牌，後續由於金牌選手被檢測出使用禁藥，因而遞補奪金。
接著，在2016年的里約奧運，以抓舉100公斤、挺舉112公斤，總和212公斤擊敗中國強敵黎雅君，搶下生涯第2面金牌，成為台灣史上唯一1位奧運雙金得主。
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