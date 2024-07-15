中市府單身聯誼配對率高　第三階把握機會參加

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吳世瑋指出，第三階段9場次將推出2場興趣主題、2場公益主題及5場地方特色場次。其中興趣主題場次，包含去年廣受迴響的中捷實境解謎，今年更加強題目難度，讓參加者可深度沉浸解謎樂趣；此外，今年也再度與台中市輕艇協會合作，將帶領參加者至旱溪排水康橋段進行輕艇體驗，度過浪漫的週末水上時光。另公益場次則前往大安海水浴場親近海洋，並體驗沙灘車騎乘享受馳騁快感；還有前往古色古香的台中孔廟體驗射箭、蹴鞠等古代傳統競技比試項目，讓大家在自然互動中拉近距離。
吳世瑋提到，除興趣主題及公益場次外，地方特色場次則規劃AR躲避球與室內滑雪體驗，藉由AR科技，讓參加者不必出國也能感受滑雪樂趣；還有安排探訪霧峰林家宮保第園區，古色古香的建築，讓參加者體驗穿越時空的邂逅；以及太平區高爾夫球體驗、麗寶樂園卡丁車體驗及東勢雄鷹探索體驗營等，結合在地特色的聯誼活動，期待順利為單身民眾牽線，創造交往的契機。
民政局表示，「2024幸福方城市-4Ni」單身民眾聯誼活動第三階段即日起開放網路報名，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。此外，第二階段8月24及25日活動場次，尚有少數女性名額，有興趣的名眾千萬不要錯過。
民政局補充，民眾揪伴報名成功，還可獲贈揪伴禮(針管香氛噴霧或化妝包擇一)；各場次還有呼應活動主題的專屬參加禮及報名早鳥限定禮；另每場次還會抽出2名幸運民眾，將可獲得專業造型師個人形象講堂，且每場次還提供專屬配對禮，鼓勵民眾勇於表達交往意願，順利配對，報名詳情請至活動專屬網站查詢。