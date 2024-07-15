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土洋持續對作！三大法人賣超122億元　台股不敵賣壓小跌37點

▲台北股市今（15）日。下跌37.57點或0.16%，收在23879.36點，三大法人合計賣超122.41億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（15）日。下跌37.57點或0.16%，收在23879.36點，三大法人合計賣超122.41億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（15）日走勢稍為無力，終場下跌37.57點或0.16%，收在23879.36點，日K連2黑，成交量為4604.97億元；三大法人合計賣超122.41億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超139.42億元；投信「連11買」，今日買超46.34億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超29.33億元，合計三大法人賣超122.41億元。

台北股市今日早盤開高一度來到24018.31點，站回24000點關卡，不過隨後遇到賣壓襲擊，跳水翻黑、最低來到23759.51點，終場下跌37.57點或0.16%，收在23879.36點，日K連2黑，成交量為4604.97億元。中小型股卻逆勢走高，在生技、營建等族群的支撐下，終場上漲0.28點或0.1%，收在278.74點，成交量為1121.78億元，成攻站回10日線，可惜5日線得而復失。

今日電子股交投氣氛相對冷淡，資金成交比重跌落6成、來到59.8%。權值股走勢分歧，權王台積電本周將迎來法說會，外界關注公司對後士的看法，今日開盤一度上漲5元，來到1045元，不過隨後遇到賣壓，最低來到1025元，最後一盤爆出4492張買單，終場拉回平盤價位1040元；鴻海今日開高後雖然數度翻黑，不過還是力守紅盤，最高一度來到219元，終場上漲0.5元0.23%，收在216.5元，貢獻大盤指數就有2點；聯發科早盤表現強勁，最高一度來到1380元，可惜不敵賣壓，終場下跌5元或0.37%，收在1355元。

今日個股成交量排行榜前五名為：瑞軒、新光金、中信金、金寶、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、鴻海、英業達、瑞軒。

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