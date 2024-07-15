00934暴力配息0.33元 投資人卡位最後買進日！成交量爆逾15萬張
台北股市今（15）日走勢稍為無力，終場下跌37.57點或0.16%，收在23879.36點，日K連2黑，成交量為4604.97億元。其中ETF成交量第一名為中信成長高股息（00934），由於明日將進行除息，除息0.33元，預估年化殖利率將近2成。因此資金先行卡位除息行情，爆出逾15萬張大量，終場上漲0.14%。
記者陳郁柔／台北報導
7月中旬開始進入台股ETF除息旺季，其中以首次除息的中信成長高股息（00934）暴力配息0.33元，以今日收盤價20.82元來計算，本次配息殖利率預估為1.5%，預估年化殖利率達到18%，逼近2成，創下創ETF年化配息率紀錄！而今日是最後一日買進日，資金也大舉進駐，最後一盤爆出2450張買單，今日成交量達到154728張，位居ETF成交量排行榜冠軍。
根據集保中心統計，七月以來，00934的股民人數已從月初的54746人，到了7月12日來到102881人，幾乎翻倍的成長，可見股民卡位除息行情的意願非常踴躍。
中信投信經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整2次，今年4月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，將投資組合轉換成高股息風格。
展望後市，張圭慧認為，美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。
※【NOWnews 今日新聞
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