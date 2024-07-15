警方早就發現槍擊川普槍手在屋頂！巴特勒警長坦言：維安漏洞
美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州巴特勒郡（Butler County）遭20歲賓州男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊受傷，由於槍手在距離川普約150公尺距離的建築物屋頂上如入無人之境，美國特勤局（Secret Service）以及當地警力維安遭受質疑，當地警長事後坦言，確實是維安漏洞造成失敗。
國際中心顏得智／綜合報導
根據CNN報導，巴特勒郡警長斯盧普（Michael T. Slupe）表示，起初，警接獲集會外圍有可疑人士的通報電話，便開始搜索這名男子，但最初的電話並未說明這名可疑人士持有槍枝。
斯盧普提到，在搜尋過程中，鎮警發現槍手在屋頂上，1名警員在同僚的幫忙之下也一同爬上，但槍手隨即轉過身來，發現到警察在看著他，槍手便將槍指向警員，迫使警員連忙找掩護保命；接著，槍手就從屋頂朝川普所站的台上開槍。
當被問及槍手竟能直接射擊川普，是否屬於維安漏洞，警長承認此事，坦言維安確實是失敗。他強調，「我們正在對此進行調查，我們會從中學到教訓」。
斯盧普透露，活動前1週，美國特勤局、賓州州警、巴特勒鎮警、拆彈小組和其他執法機構都召開了聯合會議，討論各自維安角色和責任。