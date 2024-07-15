影／如何捕捉川普被槍擊鏡頭？「神攝手」揭絕佳視角　當下反應曝

中國A股也有川普概念股！「川大智勝」受惠槍擊　諧音梗飆漲停

▲美國前總統川普13日造勢活動中遇襲，但隨即握拳振臂高呼，帶動加密貨幣和全球川普概念股走勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日造勢活動中遇襲，但隨即握拳振臂高呼，帶動加密貨幣和全球川普概念股走勢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州的總統大選造勢活動中遭到槍擊，右耳和臉部流血。被特勤人員護送離場時，他高與右手握拳浴血高喊數次「Fight」，掀起熱議。事發後，川普聲勢大漲，帶動了加密貨幣行情，值得注意的是，連遠在太平洋另一端的中國股市也受到影響，一檔與川普毫無關係的軟體供應商「川大智勝」今(15)日開盤隨即跳空漲停。

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川普遇襲後，由於浴血握拳振臂的形象，帶動了整體選情氣勢，讓原先就已稍微領先的川普陣營高漲，由於川普過去對加密或幣的支持，許多投資人認為勝選機會大幅增加，比特幣價格在事發後短短24小時內一度上漲5%，站上6.2萬美元大關，來到近2週以來新高點。

值得注意的是，在川普遭槍擊後，中國股民原先對於股市行情表示悲觀，紛紛哀嘆「A股沒了」、「周一要下跌了」；不過，A股今日表現平平，並未有太大幅度波動。反倒是其中一檔股票「川大智勝」在開盤後隨即無量漲停鎖死。

▲中國A股的「川大智勝」，因諧音像是「川普大獲全勝」，今（15）日上午股價跳空漲停。（圖／翻攝畫面）
▲中國A股的「川大智勝」，因諧音像是「川普大獲全勝」，今（15）日上午股價跳空漲停。（圖／翻攝畫面）
川大智勝主要從事的業務軟體供應商，主要為民航、軍航空管指揮控制系統進行開發服務，以及高速3D攝像機小規模生產。與川普並未有太直接關聯。

事實上，川大智勝今年第一季獲利2,699.32萬人民幣，甚至較去年同期虧損了26.43%。被推測是因諧音如「川普大獲全勝」，才導致跳空漲停，透過迷因間接化身「川普概念股」；在上個月川普與拜登的首場辯論會中，也因川普表現被外界評為叫拜登來的燒好，同樣一度漲停。

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