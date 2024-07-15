年齡只是數字！勞雇雙方可議「延後退休」 專家：資方態度是關鍵
立法院今（15）日三讀通過《勞動基準法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》部分條文修正草案，除了規定勞雇雙方可經協商延後強制退休年齡，而且雇主、主管機關須在勞工自請退休或強制退休規定的前2年內，給予準備、調適或再就業協助措施。yes123求職網發言人楊宗斌接受《 NOWnews今日新聞》記者電訪指出，銀髮族就業市場前景的關鍵在於資方態度，一旦資方考量中高齡、高齡勞工在體力等方面不如年輕人，而將限縮薪資的調整空間，恐涉就業歧視。
記者林則澄／台北報導
立法院今日三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，准許勞雇雙方可經協商延後強制退休年齡，不再侷限65歲，另在《中高齡者及高齡者就業促進法》第7條增加部分工時的就業條件，並且規定雇主對於僱用的中高齡者、高齡者，得於符合《勞動基準法》有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業的相關協助措施，而且中央主管機關對此得予補助，以及為了協助中高齡者及高齡者就業，主管機關至少每2年提供、更新職場指引手冊。
楊宗斌表示，勞雇雙方經由修法准許協商延後退休年齡，這也意味民眾揮別職場的年紀不再侷限65歲，首先是能增加更多的聘僱彈性，而且對於目前少子女化缺工的情況，這樣的新制確實可讓中高齡、高齡勞工繼續在職場奉獻以往所學以及專業，但要注意的是，由於他們的年紀不輕，因此職場的制度、硬體設備也該具備相應的設計，其中若以硬體舉例，則需提供輔具、電腦螢幕或是設施標示字體的加寬加大；制度方面，則要減少或不得從事粗重的體力工作，以免導致無法負荷的情況。
根據勞動部統計，2019年60歲以上就業人口87.6萬人；2020年92.9萬人；2021年97.8萬人；2022年103.1萬人；去年109.8萬人。楊宗斌指出，中高齡、高齡勞工除了因應時下缺工問題、政府的的鼓勵方案重返職場，還有部分可能出於家中晚輩就業狀況不如預期、父母還仍健在、退休金不足等因素，所以想再外出工作分擔家計，不過銀髮族就業市場的前景，關鍵要看勞雇雙方當中資方態度，要是資方由於中高齡、高齡勞工在年齡、體力等方面不如年輕人，而進一步限制他們的薪水甚至減薪，導致這些中高齡、高齡勞工的收入停滯，恐將涉及就業歧視，未來在這部分的情況有待關注。