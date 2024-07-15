影／如何捕捉川普被槍擊鏡頭？「神攝手」揭絕佳視角　當下反應曝

川普遇刺仍堅持出席！共和黨全代會「3大亮點」全聚焦在他身上

▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遭遇槍擊，右耳、右臉佈滿血跡，但川普仍堅持按原定計劃出席共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遭遇槍擊，右耳、右臉佈滿血跡，但川普仍堅持按原定計劃出席共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢場合遭受槍擊後，於14日仍按照原訂計劃前往威斯康辛州密爾瓦基，出席共和黨全國代表大會。這場大會安排15日至18日舉行，除了預期將正式提名川普為黨總統候選人，本次共和黨全代會又因川普遭襲而增加看點，包含這次大會前第一夫人梅蘭尼亞是否會出席站台，以及是否會正式公佈川普的副手人選。

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儘管才在週六晚上賓州的造勢集會上面臨槍擊，右耳中彈流血的川普仍不改計畫，直接前往位於威斯康辛州的密爾瓦基，出席共和黨的全國代表大會（Republican National Convention/RNC，下稱全代會）。

川普在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）也發文表示，自己原打算要延後2天再去參加共和黨的全國代表大會，但他最終決定不能讓「槍手」或「任何潛在的暗殺者」逼迫他改變日程安排或任何事情。

這次全代會本就預期將正式提名川普為共和黨總統候選人，也象徵選戰開始白熱化，不過碰上槍擊事件後，外媒認為這場大會也增添了3個新的看點，包含會議維安等級是否進行調整、川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）是否會出席會議，以及川普會不會在全代會首日公布副手人選。

▲梅蘭妮亞個性低調，是個謎樣的第一夫人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前第一夫人梅蘭妮亞已經鮮少公開亮相。（圖／美聯社／達志影像）
首先，根據《BBC》報導指出，這場大會將於週一於NBA密爾瓦基公鹿籃球隊的主場體育館舉行，預計約有5萬人將參加這場為期四天的盛會，這四天的議程涵蓋多名黨代表的演講、發表政策意見，唯獨至今仍僅公佈四天將分別以「讓美國再次富庶」、「讓美國再次安全」、「讓美國再次強健」與「讓美國再次偉大」為主軸，具體安排為何仍神秘保留。

鑑於對川普進行射擊的槍手在距離約150公尺距離的建築物屋頂上如入無人之境，這使美國特勤局受到質疑；美國特勤局（U.S. Secret Service）會議協調員吉布生-西奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）對此就表示，對於這場活動的維安規劃深具信心，而且已經準備就緒，不會改變原定計畫，而聯邦調查局也稱目前並未發現具體威脅。

▲美國前總統川普出席造勢活動時遇襲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普出席造勢活動時遇襲。（圖／美聯社／達志影像）
共和黨全國委員會主席懷特利（Michael Whatley）亦在接受福斯電視台（Fox）訪問時掛保證，稱對於和特勤局合作「感到非常放心」。

罕見亮相！前第一夫人這次也站台

《BBC》也提到，如今已很少公開露面的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），這次也將替川普站台出席大會。她在14日針對川普遇刺一事發表聲明，痛批槍手是「怪物」，並稱他只把川普當成政治機器，使自己的人生險些發生劇變，梅蘭妮亞也在聲明呼籲美國人團結，強調「政治只是工具」，不該凌駕於愛之上。

然而，梅蘭妮亞並沒有在上個月拜登和川普之間的首場辯論露面，也沒有在川普的封口費案訴現身，這次全代會將是她在過去一年以來參與重要集會的重大亮相。

▲美國第一夫人梅蘭妮亞，在即將離開白宮前，拍影片發表了告別演說，感謝軍人、執法及醫護人員的付出，同時鼓勵美國人民選擇愛而非仇恨、選擇和平而非暴力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國第一夫人梅蘭妮亞。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
吊胃口！川普副手人選終於公布？

此外，根據美國政治媒體《Politico》報導指出，2名知情人士透露，川普可能在15日全代會首日公布副手，由於川普副手人選一直是媒體和政界熱議的話題，目前各界已經篩選至北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）及佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）等人。

另外，川普還曾稱讚南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）展現很有企圖心的一面，並說自己篩選副手的方式就像電視節目「誰是接班人」那樣。

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