川普遇刺仍堅持出席！共和黨全代會「3大亮點」全聚焦在他身上

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川普在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）也發文表示，自己原打算要延後2天再去參加共和黨的全國代表大會，但他最終決定不能讓「槍手」或「任何潛在的暗殺者」逼迫他改變日程安排或任何事情。
這次全代會本就預期將正式提名川普為共和黨總統候選人，也象徵選戰開始白熱化，不過碰上槍擊事件後，外媒認為這場大會也增添了3個新的看點，包含會議維安等級是否進行調整、川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）是否會出席會議，以及川普會不會在全代會首日公布副手人選。
首先，根據《BBC》報導指出，這場大會將於週一於NBA密爾瓦基公鹿籃球隊的主場體育館舉行，預計約有5萬人將參加這場為期四天的盛會，這四天的議程涵蓋多名黨代表的演講、發表政策意見，唯獨至今仍僅公佈四天將分別以「讓美國再次富庶」、「讓美國再次安全」、「讓美國再次強健」與「讓美國再次偉大」為主軸，具體安排為何仍神秘保留。
鑑於對川普進行射擊的槍手在距離約150公尺距離的建築物屋頂上如入無人之境，這使美國特勤局受到質疑；美國特勤局（U.S. Secret Service）會議協調員吉布生-西奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）對此就表示，對於這場活動的維安規劃深具信心，而且已經準備就緒，不會改變原定計畫，而聯邦調查局也稱目前並未發現具體威脅。
共和黨全國委員會主席懷特利（Michael Whatley）亦在接受福斯電視台（Fox）訪問時掛保證，稱對於和特勤局合作「感到非常放心」。
罕見亮相！前第一夫人這次也站台
《BBC》也提到，如今已很少公開露面的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），這次也將替川普站台出席大會。她在14日針對川普遇刺一事發表聲明，痛批槍手是「怪物」，並稱他只把川普當成政治機器，使自己的人生險些發生劇變，梅蘭妮亞也在聲明呼籲美國人團結，強調「政治只是工具」，不該凌駕於愛之上。
然而，梅蘭妮亞並沒有在上個月拜登和川普之間的首場辯論露面，也沒有在川普的封口費案訴現身，這次全代會將是她在過去一年以來參與重要集會的重大亮相。
吊胃口！川普副手人選終於公布？
此外，根據美國政治媒體《Politico》報導指出，2名知情人士透露，川普可能在15日全代會首日公布副手，由於川普副手人選一直是媒體和政界熱議的話題，目前各界已經篩選至北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）及佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）等人。
另外，川普還曾稱讚南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）展現很有企圖心的一面，並說自己篩選副手的方式就像電視節目「誰是接班人」那樣。
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