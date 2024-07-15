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夫妻經營博奕　總計二億現金豪宅都沒收

▲夫妻經營博奕 總計二億現金豪宅都沒收（圖/.資料檔）
▲夫妻經營博奕 總計二億現金豪宅都沒收（圖/.資料檔）

記者鄧力軍/台中報導

台中市徐姓張姓夫妻出資與中國大陸人士合資成立網路線上博奕平台，名為萬博集團，在台僱用數十名員工召攬賭客下注，台中檢警於110年分數波取締行動查緝其旗下數個據點，查扣金庫內的5039萬元現金、4輛豪車、77個精品包、10只名表、及兩棟七期的豪宅。台中地院日前審結，依賭博、洗錢等罪名將徐姓夫妻分判1年8月、1年6月徒刑，名下財產宣告沒收。

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刑事局中部打擊犯罪中心佈線鎖定該萬博博奕集團後，報請台中地檢署檢察官張富鈞偵辦展開監控，查出徐姓男子（46歲）與張姓妻子（47歲）透過中國大陸人士合作成網路線上博奕平台，旗下再於台灣設立多個據點，僱用數十名員工擔任客服及召攬賭客工作，另有第三方支付系統負責賭客的出入金。


檢警於前年分三次突襲查緝其位在台中七期機房、據點，及徐姓夫妻住處，查扣手機等重要證據，包舌括徐姓夫妻豪宅金庫內的5039萬元現金、4輛豪車、77個精品包、10只名表、兩處位於七期的豪宅、商辦，都被查扣，市價超過2億元，三波查緝行動共帶回涉案73人。


檢警清查「萬博集團」歷年收注賭金達8278億元，一年淨利達170億元，全案112年偵結，將徐姓夫妻等人依賭博、洗錢、組織等罪起訴，聲請沒收徐姓夫妻名下財產。台中地院近日審結宣判，徐姓夫妻人對所涉犯之賭博、洗錢、參與組織等犯行，雖均坦承不諱，然仍矢口否認有何主持、經營組織之犯行，另亦拒絕繳回以虛擬貨幣洗錢部分之犯罪所得。又其等之賭博、洗錢、組織等犯行，犯罪所得近一年之時間即已高達170億餘元，如此鉅額之犯罪所得，再以虛擬貨幣或其他之方式匯入臺灣地區，對於其他社會上踏實勤懇工作之人造成所得不公，嚴重影響臺灣社會正常經濟活動，其犯罪情節堪認重大。法官將徐姓夫妻分別判刑1年8月至1年6月徒刑，名下動產、不動產認定不法所得沒收。
 

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