夫妻經營博奕　總計二億現金豪宅都沒收

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刑事局中部打擊犯罪中心佈線鎖定該萬博博奕集團後，報請台中地檢署檢察官張富鈞偵辦展開監控，查出徐姓男子（46歲）與張姓妻子（47歲）透過中國大陸人士合作成網路線上博奕平台，旗下再於台灣設立多個據點，僱用數十名員工擔任客服及召攬賭客工作，另有第三方支付系統負責賭客的出入金。
檢警於前年分三次突襲查緝其位在台中七期機房、據點，及徐姓夫妻住處，查扣手機等重要證據，包舌括徐姓夫妻豪宅金庫內的5039萬元現金、4輛豪車、77個精品包、10只名表、兩處位於七期的豪宅、商辦，都被查扣，市價超過2億元，三波查緝行動共帶回涉案73人。
檢警清查「萬博集團」歷年收注賭金達8278億元，一年淨利達170億元，全案112年偵結，將徐姓夫妻等人依賭博、洗錢、組織等罪起訴，聲請沒收徐姓夫妻名下財產。台中地院近日審結宣判，徐姓夫妻人對所涉犯之賭博、洗錢、參與組織等犯行，雖均坦承不諱，然仍矢口否認有何主持、經營組織之犯行，另亦拒絕繳回以虛擬貨幣洗錢部分之犯罪所得。又其等之賭博、洗錢、組織等犯行，犯罪所得近一年之時間即已高達170億餘元，如此鉅額之犯罪所得，再以虛擬貨幣或其他之方式匯入臺灣地區，對於其他社會上踏實勤懇工作之人造成所得不公，嚴重影響臺灣社會正常經濟活動，其犯罪情節堪認重大。法官將徐姓夫妻分別判刑1年8月至1年6月徒刑，名下動產、不動產認定不法所得沒收。