周杰倫「同框昆凌」看溫網！她手上超大顆鑽戒入鏡 甜蜜互動曝光
2024溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）昨（14）日是激烈的男子單打決賽，吸引許多名人前往觀看，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）等。就連亞洲天王周杰倫也帶著老婆昆凌現身場邊，只見周杰倫專注看著比賽，昆凌則是愛相隨在一旁陪伴，手上似乎還戴著一枚大顆鑽戒。
記者朱祖儀／綜合報導
周杰倫近來熱衷於打網球，經常和朋友一起練習，甚至感嘆自己太晚學了，可見著迷程度。近來溫網打得激烈，他也沒有錯過這場經典網球盛事，只見他在IG發出限時動態，透露自己邊喝飲料邊看比賽，感覺非常悠閒，還把精采的比賽過程拍下來，接著還將鏡頭掃到一旁的昆凌身上，昆凌也隨即直呼「好球」，夫妻倆互動可愛又甜蜜。
2人到溫網觀眾席觀賽的一幕也被官方鏡頭捕捉下來，只見當時周杰倫穿著米白色針織衫、戴著墨鏡，站在場面拿著手機狂拍，昆凌則是穿著棕色西裝外套，並戴著編織草帽、墨鏡現身，左手還有超大顆的鑽戒。另外也能看到，昆凌當時拿著手機似乎在忙，而周杰倫則捧著飲料狂吸，專注地盯著比賽。
周杰倫近來經常在IG曬出練習網球的影片，休假時也經常揪朋友一起練球，包括余文樂、劉耕宏、張震都是他在球場上的對手，先前他也約籃球好手林書豪一起到球場，不過林書豪卻是穿著拖鞋現身，讓他無奈笑說「球場不打球，純聊天也很chill」。另外，昆凌不時也會被他一起帶去練習，2人還會手牽手一起走進網球場，看起來非常恩愛。