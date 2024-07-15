穩定供電的可靠度！台電高雄區營業處舉行新卸任處長交接

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電公司副總經理陳銘樹表示，卸任處長張以諾於民國78年2月加入台電，工作資歷豐富，過去曾任業務處副處長、桃園區處處長，而其在鳳山區處任職期間，於2021年遇上南橫「明霸克露橋」遭洪水沖斷，他坐鎮指揮，指派同仁搭乘黑鷹直升機深入部落搶修，即時復電的效率，當時更令偏鄉用戶相當動容，而在高雄區營業處任內表現優異，尤其在推動學校冷氣安裝計畫專案不遺餘力。
新任處長黃志榮在過去曾為高雄區處電務副處長，對於高雄有著濃厚情感，他感謝公司的安排，讓他回台南家的路更近了，他說，高雄是南部重要城市，其用電服務工作也相對重要，過去在張以諾處長的努力，已讓高雄區處有亮麗的表現，自己將持續保持，努力完成良好的基礎，並帶領高雄區處團隊走更務實的路線再精進。
新任處長黃志榮對於新接下高雄區處的職務，他表示，已做好準備，並提出對區處與自我的三大期許，包括工作安全、穩定供電、服務至上三大面向，他希望推動落實的工作安全文化，提供同仁、工作夥伴安心的工作環境，在穩定供電上，則希望提升穩定供電的可靠度，嘉惠在地用戶、扶持地方發展，至於服務至上，則期許高雄區處將致力配合高雄市政府推動公共電力建設等各項電力服務，只要用戶需要，區處一定會全員服務不打折，讓高雄這個海洋首都、智慧城市，越來越美麗，越來越進步。