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張娜拉早知老公外遇、跟小三拍婚紗　《好搭檔》看穿渣夫金句噴發

▲韓劇《好搭檔》中，張娜拉（左）的老公池承炫跟小三韓材利（小圖右）偷跑去拍婚紗，劇情超狗血。（圖／愛奇藝、SBS Catch YouTube）
▲韓劇《好搭檔》中，張娜拉（左）的老公池承炫跟小三韓材利（小圖右）偷跑去拍婚紗，劇情超狗血。（圖／愛奇藝、SBS Catch YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國「童顏女神」張娜拉結婚不到2年就在新劇《好搭檔》中化身國民離婚律師，整天忙著替人打官司、爭贍養費，自己卻慘遭老公池承炫的背叛，小三韓材利還跟丈夫跑去拍婚紗，行徑荒唐。戲外的張娜拉對此放閃笑說：「這部戲是我老公強力推薦我接演的，投入角色時偶爾會想著，如果婚姻路上會遇到這些事，還不如單身，但收工回到家後，另一半總是熱情的迎接我，心情反差挺大的。」

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▲張娜拉在《好搭檔》中飾演國民離婚律師，每天幫委託人爭贍養費，自己也慘被老公背叛。（圖／SBS）
▲張娜拉在《好搭檔》中飾演國民離婚律師，每天幫委託人爭贍養費，自己也慘被老公背叛。（圖／SBS）
《好搭檔》故事講述擁有17年資歷的當紅離婚律師車恩京（張娜拉 飾），因為個性刻薄挑剔，短短3個月內就嚇跑3名新進律師，菜鳥律師韓宥利（南志鉉 飾）慘被分配到離婚部門，恩京承諾只要她能連續打贏10場離婚官司，就會優先推薦她轉調部門，起先兩人不時因案件產生衝突，但宥利懂得以公司利益為優先、講究效率的工作能力，默默獲得恩京的認可，兩人也逐漸成為最有默契的搭檔。

劇中，張娜拉遇事冷靜且直言不諱，還能一眼看穿偽裝成深情老公的渣夫真面目，並接連說出「如果丈夫外遇，太太一定能感知到，只是有些人無法拿到證據罷了」、「身為子女不代表知道一切，因為父母在子女面前也會偽裝」、「小三或小王就在身邊」、「不需要感到罪惡，只要做出最好的選擇即可」等金句。

該劇的一場官司中，南志鉉對於帶著兒子打親情牌，堅稱自己沒有外遇的委託人說詞深信不疑，還信誓旦旦答應協助對方駁回離婚起訴，張娜拉忍不住提點南志鉉，不該自以為了解案件全貌；首次開庭時，南志鉉就被女方律師提出的偷情證據打得措手不及，還遭盛怒的女方家屬揪衣領算帳，甚至被栽贓她也是小三，委託人最終確實外遇，南志鉉洩氣的躲進廁所。

備受打擊而動念離職的南志鉉，跑到公司的身心療癒室想轉換情緒，竟目睹張娜拉擔任醫療顧問的老公跟女祕書激情擁吻，曾因為爸爸外遇、家庭崩解經歷的她，在幾經掙扎後，決定向張娜拉說出實情，未料張娜拉早已知道老公出軌。

▲《好搭檔》中，南志鉉飾演韓宥利，是以公司利益為先、講效率的新人律師。（圖／愛奇藝）
▲《好搭檔》中，南志鉉飾演韓宥利，是以公司利益為先、講求效率的新人律師。（圖／愛奇藝）
下週預告中，小三祕書的舉止越來越囂張，不僅跟張娜拉老公拍下婚紗照，還宣稱要介紹她的交往對象給張娜拉認識，讓張娜拉氣到摔手機，身為離婚談判專家的她，對自己瀕臨破碎的婚姻會做出何種抉擇，後續發展令人好奇。

今年43歲的張娜拉，在2022年跟小自己6歲的攝影導演結婚，她不時在綜藝節目中放閃跟觀眾分享甜蜜婚姻，也透露接拍《好搭檔》後，經常思索婚姻的意義，張娜拉說：「一起生活就是要共同追求幸福，當彼此產生矛盾或漸行漸遠時，繼續維持婚姻關係，似乎只會傷害彼此，所以我認為離婚這個制度是有必要存在的，當然到目前為止，我從未有過這個念頭就是了。以前我是個工作狂，但現在對我來說，最重要的是家庭生活，我也一再告訴自己不能把工作上的情緒帶回家裡。」《好搭檔》每週五、六晚上10點半於「愛奇藝國際站」播出。

▲《好搭檔》中，已婚的池承炫（右）跟小三韓材利在辦公司偷情被抓到。（圖／SBS）
▲《好搭檔》中，已婚的池承炫（右）跟小三韓材利在辦公司偷情被抓到。（圖／SBS）

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