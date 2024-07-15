張娜拉早知老公外遇、跟小三拍婚紗　《好搭檔》看穿渣夫金句噴發

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劇中，張娜拉遇事冷靜且直言不諱，還能一眼看穿偽裝成深情老公的渣夫真面目，並接連說出「如果丈夫外遇，太太一定能感知到，只是有些人無法拿到證據罷了」、「身為子女不代表知道一切，因為父母在子女面前也會偽裝」、「小三或小王就在身邊」、「不需要感到罪惡，只要做出最好的選擇即可」等金句。
該劇的一場官司中，南志鉉對於帶著兒子打親情牌，堅稱自己沒有外遇的委託人說詞深信不疑，還信誓旦旦答應協助對方駁回離婚起訴，張娜拉忍不住提點南志鉉，不該自以為了解案件全貌；首次開庭時，南志鉉就被女方律師提出的偷情證據打得措手不及，還遭盛怒的女方家屬揪衣領算帳，甚至被栽贓她也是小三，委託人最終確實外遇，南志鉉洩氣的躲進廁所。
備受打擊而動念離職的南志鉉，跑到公司的身心療癒室想轉換情緒，竟目睹張娜拉擔任醫療顧問的老公跟女祕書激情擁吻，曾因為爸爸外遇、家庭崩解經歷的她，在幾經掙扎後，決定向張娜拉說出實情，未料張娜拉早已知道老公出軌。
下週預告中，小三祕書的舉止越來越囂張，不僅跟張娜拉老公拍下婚紗照，還宣稱要介紹她的交往對象給張娜拉認識，讓張娜拉氣到摔手機，身為離婚談判專家的她，對自己瀕臨破碎的婚姻會做出何種抉擇，後續發展令人好奇。
今年43歲的張娜拉，在2022年跟小自己6歲的攝影導演結婚，她不時在綜藝節目中放閃跟觀眾分享甜蜜婚姻，也透露接拍《好搭檔》後，經常思索婚姻的意義，張娜拉說：「一起生活就是要共同追求幸福，當彼此產生矛盾或漸行漸遠時，繼續維持婚姻關係，似乎只會傷害彼此，所以我認為離婚這個制度是有必要存在的，當然到目前為止，我從未有過這個念頭就是了。以前我是個工作狂，但現在對我來說，最重要的是家庭生活，我也一再告訴自己不能把工作上的情緒帶回家裡。」《好搭檔》每週五、六晚上10點半於「愛奇藝國際站」播出。