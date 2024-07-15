屏東十大伴手禮暨好店徵選正式開跑

屏東縣政府每兩年舉辦一次「屏東十大伴手禮暨好店徵選活動」。此活動不僅徵選出最具代表性的地方文化產品，更是旅遊與贈禮的最佳選擇。縣府為推廣屏東文化，徵選活動即日起開放報名，7月31日下午5時截止。凡是在屏東縣營業登記的店家，皆可參加此次徵選，歡迎各優質店家踴躍報名。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣府指出，屏東擁有豐富的自然資源和多元的文化背景，孕育出多樣化的優質商品。今年的徵選活動已邁入第八屆，設有「好禮組」、「好物組」及「好店組」三大類別，旨在讓更多人認識屏東的在地好物及特色店家。
今年的徵選活動除了有旅遊達人「工頭堅」的大力支持，更邀請業界和學界的專業評審團及意見領袖共同參與，以確保評選過程的專業性和多樣性。評審將從商品的美味程度、創意、品質、文化特色等多方面進行評比，並將環保與永續性納入評分項目之一，力求選出最具代表性的優質商品。
傳播暨國際事務處表示，本次活動首度以「店家粉絲團」作為網路票選平台，透過各店家粉絲專頁的指定貼文按讚進行人氣比拼，請大家一起來為自己心中的優質店家按讚助力。除徵選活動外，縣府團隊還將透過媒體宣傳、意見領袖推廣及市集等多種形式，全方位推廣屏東的優質伴手禮及店家，為旅客提供更多元的購物選擇，讓更多人看見屏東物產的美好。