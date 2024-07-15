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奧運名將連珍羚、楊勇緯帶動風氣！亞洲柔道公開賽搶先在台北開打

▲臺北亞洲柔道公開賽今天貴賓與選手共同以天燈祈福啟動賽事，選手在天燈上留下比賽目標。（圖／澄禹行銷提供）
▲臺北亞洲柔道公開賽今天貴賓與選手共同以天燈祈福啟動賽事，選手在天燈上留下比賽目標。（圖／澄禹行銷提供）

記者廖聿偉/綜合報導

今年夏天世界體壇的最高殿堂巴黎奧運即將展開，在奧運開賽前夕，國內柔道的頂級國際賽事臺北-亞洲柔道公開賽也將於7月18日至19日兩天在台北市立體育館登場，在前進奧運的三位好手連珍羚、楊勇緯、林真豪帶動國內柔道風氣發展下，今年台灣選手總共有51位參加，是台北公開賽舉辦以來最多選手的一屆，中華民國柔道總會以培育國內柔道實力的使命持續舉辦大型國際賽事，期許未來能有更多柔道選手站上世界舞台，挑戰奧運殿堂。

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台灣的柔道發展自從連珍羚選手在里約奧運的好表現到楊勇緯選手在東京奧運首度奪銀，開啟了國人對柔道運動的關注，也讓大家更加了解柔道運動的真正意義與精神，而在今年，中華民國柔道總會非常開心宣布連續兩屆奧運會都有包含上述兩位選手以及林真豪選手再度參賽，展現台灣柔道不可小覷的實力。三位選手過去也都在臺北-亞洲公開賽分別有奪牌的成績，讓他們循序漸進站穩國際舞台，中華民國柔道總會也秉持栽培基層的使命持續舉辦至今。

48kg級沈奕君挑戰連霸

台灣選手們在記者會上也展現強烈企圖心，紛紛表示除了盼能將平時練習成果展現在場上外，最重要的就是要將金牌留在台灣，中本屆參賽選手中，不乏許多這些年在國內外賽事逐漸嶄露頭角的選手，像是48kg級的沈奕君將挑戰連霸，也期待攜手妹妹沈奕熙在-52kg級取得佳績，兩人紛紛表示，希望能聯手替台灣留下金牌，未來更希望能持續挑戰更高層級國際賽事，並挑戰自己的巔峰。

除了沈家姊妹外，同樣備受關注、最多台灣選手參賽的則是-60kg級，共有六位選手，包含富有國際大賽經驗的林崇佑選手廝殺激烈，楊勇緯選手陪練員邱韋傑、東亞青奪金的賴旻洋選手等。其中賴旻洋則提到期待與各國選手切磋，也想在台灣的比賽中拿下佳績，回報給所有支持他的人，本次代表隊陣中有許多青少年組與第一次登上臺北公開賽的好手，期待國人進場給予支持，親自感受柔道的魅力。

中華民國柔道總會理事長呂威震也特別也勉勵選手，展現台灣選手「不倒翁」的強悍精神，將最好的成績在國人面前展現。今年臺北亞洲柔道公開賽雖然適逢巴黎奧運，本場比賽時間點無關今年奧運積分可能影響外國選手參賽意願，但本會秉持推廣柔道的使命，希望藉由持續舉辦國際賽事增加選手的國際視野，從東京奧運到本次的巴黎奧運，都有三位優秀選手參加，這邊也很期待未來台灣能夠有更多優秀的選手站上世界舞台。」在本屆臺北公開賽現場，中華民國柔道總會也特別舉辦現場為巴奧選手加油集氣的加油板，號召大家一起留下祝福與加油的話語，會將加油板送到三位選手手中，把國人的祝福送往巴黎。

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