奧運名將連珍羚、楊勇緯帶動風氣！亞洲柔道公開賽搶先在台北開打

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48kg級沈奕君挑戰連霸
台灣選手們在記者會上也展現強烈企圖心，紛紛表示除了盼能將平時練習成果展現在場上外，最重要的就是要將金牌留在台灣，中本屆參賽選手中，不乏許多這些年在國內外賽事逐漸嶄露頭角的選手，像是48kg級的沈奕君將挑戰連霸，也期待攜手妹妹沈奕熙在-52kg級取得佳績，兩人紛紛表示，希望能聯手替台灣留下金牌，未來更希望能持續挑戰更高層級國際賽事，並挑戰自己的巔峰。
除了沈家姊妹外，同樣備受關注、最多台灣選手參賽的則是-60kg級，共有六位選手，包含富有國際大賽經驗的林崇佑選手廝殺激烈，楊勇緯選手陪練員邱韋傑、東亞青奪金的賴旻洋選手等。其中賴旻洋則提到期待與各國選手切磋，也想在台灣的比賽中拿下佳績，回報給所有支持他的人，本次代表隊陣中有許多青少年組與第一次登上臺北公開賽的好手，期待國人進場給予支持，親自感受柔道的魅力。
中華民國柔道總會理事長呂威震也特別也勉勵選手，展現台灣選手「不倒翁」的強悍精神，將最好的成績在國人面前展現。今年臺北亞洲柔道公開賽雖然適逢巴黎奧運，本場比賽時間點無關今年奧運積分可能影響外國選手參賽意願，但本會秉持推廣柔道的使命，希望藉由持續舉辦國際賽事增加選手的國際視野，從東京奧運到本次的巴黎奧運，都有三位優秀選手參加，這邊也很期待未來台灣能夠有更多優秀的選手站上世界舞台。」在本屆臺北公開賽現場，中華民國柔道總會也特別舉辦現場為巴奧選手加油集氣的加油板，號召大家一起留下祝福與加油的話語，會將加油板送到三位選手手中，把國人的祝福送往巴黎。
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