曝36年前鄭文燦模樣！名醫嘆「變了好多」：權力就是這麼可怕

鄭文燦土地變更案內政部踢給經濟部　黃國昌酸「在替奧運暖身嗎」

▲民眾黨立委黃國昌質疑內政部涉入鄭文燦涉收賄的華亞科擴大土開案，並痛批內政部將球踢給經濟部卸責。（圖／民眾黨團提供）
▲民眾黨立委黃國昌質疑內政部涉入鄭文燦涉收賄的華亞科擴大土開案，並痛批內政部將球踢給經濟部卸責。（圖／民眾黨團提供）

記者林詠青／台北報導

桃園市前市長鄭文燦涉嫌透過華亞科學園區擴大土開案收賄，民眾黨立委黃國昌今（15）日再爆內政部2014年原本駁回土地變更，但在鄭文燦介入後竟就捲土重來。不過，內政部則澄清本案是依經濟部函才重新審核，符合「適應經濟發展之需要」，讓黃國昌忍不住痛批內政部「皮球踢來踢去，難道是在替緊接而來的奧運暖身嗎」？

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民眾黨立委黃國昌指出，內政部都市計畫委員會早在2014年3月18日會議時，針對涉案的農業區、保護區變更為產業專用區予以駁回；但2017年9月台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦，在鄭文燦主持會議後竟又捲土重來。黃國昌重申，全案絕非鄭文燦一人可以完成，從府院到內政部都大開綠燈。

內政部發出新聞稿解釋，表示本案係經「目的事業主管機關經濟部107年2月7日函內政部，指林口工五工業區有擴廠需要且能增加產能，確實符合『適應經濟發展之需要』」。黃國昌痛批內政部，為了撇清責任，皮球踢來踢去、踢回給經濟部，「難道是在替緊接而來的奧運暖身嗎？」

黃國昌質疑，無論是經濟部還是內政部，當初不都是乖乖聽著時任行政院秘書長卓榮泰在2017年12月14日所下的指示辦事？他表示，廖俊松等人除了行賄鄭文燦、陳情直達天聽到府院外，究竟還打點了多少人，才能享有這樣貼心的一條龍「點石成金」服務，檢調應全面徹查，絕不能因為事涉層峰，就高高舉起、輕輕放下。


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