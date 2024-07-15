鄭文燦土地變更案內政部踢給經濟部 黃國昌酸「在替奧運暖身嗎」
桃園市前市長鄭文燦涉嫌透過華亞科學園區擴大土開案收賄，民眾黨立委黃國昌今（15）日再爆內政部2014年原本駁回土地變更，但在鄭文燦介入後竟就捲土重來。不過，內政部則澄清本案是依經濟部函才重新審核，符合「適應經濟發展之需要」，讓黃國昌忍不住痛批內政部「皮球踢來踢去，難道是在替緊接而來的奧運暖身嗎」？
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌指出，內政部都市計畫委員會早在2014年3月18日會議時，針對涉案的農業區、保護區變更為產業專用區予以駁回；但2017年9月台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦，在鄭文燦主持會議後竟又捲土重來。黃國昌重申，全案絕非鄭文燦一人可以完成，從府院到內政部都大開綠燈。
內政部發出新聞稿解釋，表示本案係經「目的事業主管機關經濟部107年2月7日函內政部，指林口工五工業區有擴廠需要且能增加產能，確實符合『適應經濟發展之需要』」。黃國昌痛批內政部，為了撇清責任，皮球踢來踢去、踢回給經濟部，「難道是在替緊接而來的奧運暖身嗎？」
黃國昌質疑，無論是經濟部還是內政部，當初不都是乖乖聽著時任行政院秘書長卓榮泰在2017年12月14日所下的指示辦事？他表示，廖俊松等人除了行賄鄭文燦、陳情直達天聽到府院外，究竟還打點了多少人，才能享有這樣貼心的一條龍「點石成金」服務，檢調應全面徹查，絕不能因為事涉層峰，就高高舉起、輕輕放下。