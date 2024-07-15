澎恰恰欠債2.4億！赴陸快速撈金「直播日賺驚人數字」還款進度曝
67歲資深藝人澎恰恰2020年對外宣布破產，欠債2.4億元，這幾年來努力工作還債。澎恰恰近來受邀擔任第二聯合自媒體學院校長，今（15）日他出席記者會，透露目前已經還債一半，為了快速賺錢，前往廈門去直播「寫毛筆」，一天能賺到不少，並將財務交給認識30年的好友處理，不怕和對方會出現財務糾紛。
記者吳昕蓓／台北報導
澎恰恰透露，他在台灣的節目只剩下《超級夜總會》，加上年紀也到了，為了能夠快速賺錢，趕快把債務還完，他在台灣和廈門兩地之間跑，有錄影才會回台灣，不然都待在廈門開直播寫毛筆字賺錢，「如果只在台灣，賺錢的速度太慢，剛好廈門那邊很多廠商來找，對方展現很大誠意，機票住宿都是他們負責，基本開銷很少。」
澎恰恰表示，他一幅字畫可賣到300人民幣（約1500元台幣），平均一個月會飛廈門3到4趟，每次直播3到4小時，一天最多能夠寫30幅字畫，等於一天就能夠賺到4萬5千新台幣，不僅是賣字畫，他也會直播賣一些茶葉、線香，澎恰恰直言，由於才剛開始做，目前線上最多觀看人次只有到2千人，但好友張晨光還特地上線支持，買了一些東西。
澎恰恰坦言，他本來很擔心無法打入大陸市場，但沒想到網友都對他演出的「家有仙妻」很熟悉，接受度頗高，他也提到公司分潤不錯，被問及和金主林秉文還有聯絡嗎？過去兩人曾翻臉又和解，受到外界關注，澎恰恰說兩人已經半年時間沒有聯絡，目前財務交給一位摯友處理，不怕對方會像蔡阿嘎風波的蘿拉一樣從中作梗貪錢。