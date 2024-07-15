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《達人秀》甜美小康妮23歲近況曝光！變身性感暗黑辣妹超反差

▲小康妮17年前在《英國達人秀》爆紅，現在23歲的她一改過去甜美可愛的形象，化身為搖滾女神。（圖／翻攝自英國達人秀YouTube、小康妮IG）
▲小康妮17年前在《英國達人秀》爆紅，現在23歲的她一改過去甜美可愛的形象，化身為搖滾女神。（圖／翻攝自英國達人秀YouTube、小康妮IG）

記者朱祖儀／綜合報導

英國天才女歌手小康妮（Connie Talbot）7歲時參加英國選秀節目《英國達人秀》，演唱《綠野仙蹤》裡的歌曲〈Over The Rainbow〉，天籟美聲加上可愛外型瞬間爆紅。而現在17年過去了，23歲的她不僅自費發專輯，也準備在下半年舉辦演唱會，近來造型更是一改過去甜美形象，改穿上黑色小洋裝，並背上電吉他，變身搖滾女歌手，和過去形象反差超大。

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小康妮2007年在《英國達人秀》首次亮相，當時在海選時她就已經有出色表現，在決賽演唱的〈Over The Rainbow〉更是讓她一舉成名，最後拿下亞軍成績。之後她很快就和彩虹唱片公司簽約，並發行第一張專輯《彩虹星光》，但後續的專輯都未能超越她在《英國達人秀》裡面的成績，最後沒能在樂壇裡面發光發熱。

▲小康妮當年參加《英國達人秀》爆紅。（圖／翻攝自英國達人秀YouTube）
▲小康妮當年參加《英國達人秀》，在決賽時演唱〈Over The Rainbow〉爆紅。（圖／翻攝自英國達人秀YouTube）
不過小康妮近來決定再戰樂壇，不僅先前自費推出新專輯，一改過去的甜美形象，穿上全黑的造型小洋裝，並戴上黑色的手套，背上電吉他，妝容看起來也成熟不少，瞬間化身成搖滾女神。而她也決定在今年9月舉辦小型的巡迴演唱會，現在門票已經全數售完。

據《太陽報》報導，小康妮近日受訪透露，曾有電視台邀請她參加真人秀《戀愛島》（Love Island），不過她拒絕了，因為她只想要專注在音樂上面，電視節目不是她的拿手領域，「我尊重這檔節目，不過這很不適合我，我做不到，也並非我的夢想」。

小康妮也提到先前參加《英國達人秀》的經歷，表示當時真的很幸運，也對這個經歷覺得很感激，謝謝大家願意聆聽她唱歌且支持這個節目，「那是一個旅程的開始，如果沒有那場演出，我可能不會達到現在的水平」，而她現在的夢想就是憑藉著自己的力量成為藝術家。

▲小康妮現況曝光。（圖／小康妮IG）
▲小康妮近來不僅自費出專輯，還在準備演唱會，希望靠自己的力量闖蕩歌壇。（圖／小康妮IG）

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