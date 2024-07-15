迪士尼旗下5台收播！NCC許可頻位遞補　委員不滿：犧牲消費者權益

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不過NCC兩名委員林麗雲、王維菁今日對此提出5點反對意見，第一點，原本的5個頻道當中的衛視中文台、衛視電影台、衛視合家歡台，就是針對台灣觀眾、市場量身打造，然而韓國娛樂台KMTV、BBC Earth、BBC Lifestyle、amc電影台、華藝MBC綜合台等遞補頻道，多以國外觀眾作為服務對象，缺乏透過台灣觀眾當作考量的在地內容，嚴重犧牲台灣觀眾的收視權益、收視習慣、以及文化權利，而且部分頻道品質、頻道屬性定位、以及頻道投資規格等，均與原本的5個頻道存在顯著落差。
針對第二點，林麗雲、王維菁表示，遞補頻道的收視率、消費者滿意度均極不理想，其中遞補衛視中文台的KMTV（韓國娛樂台），收視率僅0.0835至0.0899，只有衛視中文台收視率的30%至50%不等；遞補衛視中文台的華藝MBC，收視率僅有衛視中文台的15%；遞補STAR Movies Gold頻道的amc電影台，收視率只有0.0485至0.0957，僅占STAR Movies Gold的40%。而在消費者滿意度部分，主要MSO的調查中有幾乎一半以上的民眾，不滿意KMTV、amc電影台作為衛視中文台、STAR Movies Gold遞補頻道，另據中嘉集團調查，只有45%滿意KMTV以及43%滿意amc電影台，顯見消費者對此兩家頻道，幾乎近半甚至近半以上的不滿意。
至於第三點，林麗雲、王維菁說明，當初下架頻道與遞補頻道對於授權金金額上差距極大，迪士尼下架的5個頻道，每月每戶原本的授權金額22元，遞補頻道組市場行情每月每戶約8元，市場估計1年可能高達新台幣7億2950萬的龐大價差，全數流入系統業者與代理商的口袋，並未退給消費者，NCC也未要求業者、地方政府調降收視費，加上遞補頻道品質、屬性又與原頻道存在明顯落差。
林麗雲、王維菁在第四點提到，NCC決議之附負擔也未實質要求遞補頻道提升內容投資與品質，完全無視原本頻道以及遞補頻道是在服務台灣觀眾、授權金、內容品質以及投資規模的差異，形同放棄把關台灣觀眾的收視權益，對於台灣有線電視品質、有線電視發展與未來競爭力造成不利影響。
有關第五點，林麗雲、王維菁說明，原本的3個衛視頻道，特別是衛視中文台，對於台灣在地內容具有相當投入的生產，例如2015年1年投入新台幣4億元自製內容，尚不包括其他5.5億外購節目，以及聘用員工106人，換算1年就已生產5622小時在地內容，然而NCC決議之附負擔，對於遞補頻道並未存有實質或任何強制力的台灣在地內容投資要求，遞補頻道也未具體承諾對於在地內容投資之地升或明確可行的投資方案，實際來說，遞補頻道單從系統業者與代理商處獲得的授權金非常微薄，根本無法投注更多資源於生產在地影視內容，如此一來恐將造成台灣有線電視在地影視內容投資生產下降，不利台灣影視文化。
林麗雲、王維菁認為，較為合理的裁決方案，包括針對部分收視表現較無爭議，而且頻道定位屬性較接近者，例如遞補第18頻道國家地理頻道的BBC Earth，以及遞補第79頻道STAR World的BBC Lifestyle，應可同意變更申請；遞補第61頻道衛視電影台的CATCHPLAY，原本就是播出外國電影，則與衛視電影台播放華語電影屬性有所不同，但若考量該頻道承諾播送部分本國電影，應該同意申請，但是NCC仍應具體要求提高本國電影內容製播比例。
林麗雲、王維菁指出，NCC不應同意通過原本第31頻位衛視中文台的遞補頻道，包括KMTV、華藝MBC綜合台或壹電視資訊綜合台，以及第69頻位STAR Movies Gold（衛視西片台）的遞補頻道，包括amc電影台或壹電視電影台，因其頻道屬性定位、收視表現、消費者滿意度、頻道投資規模與頻道品質規格等，均與原本的頻道落差太大。
林麗雲、王維菁表示，NCC也應合理考量給予系統經營者3個月的緩衝期間商談遞補頻道、處理既有頻道合約與完整進行頻道轉換技術等因素，要求系統經營者今年9月30日前提出遞補頻道，包括KMTV、華藝MBC綜合台、壹電視資訊綜合台、amc電影台、壹電視電影台以外的頻道方案已及提出營運計畫變更申請，如此一來才較能把關有線電視消費者的收視權益以及頻道品質把關。