「川普遇刺」登中國微博熱搜榜首！民間輿論多關注是否自導自演

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相較之下，當天中央級別媒體則多側重中國的「三中全會」消息，包括《新華網》、《人民網》等皆以三中全會造勢為主要版面，直到當天下午中國外交部才簡短證實中國國家主席習近平已川普表達慰問，接著如《央視》、《新華社》等官媒才陸續報導相關事發經過。
在社群平台與網路上，不少中國網友也對此展開熱議，尤其針對「川普是否自導自演」、「川普影子政府」等陰謀論產生不少討論，《美聯社》記者所拍攝的現場畫面照片更被盜用印刷為上衣，迅速在淘寶、天貓、拼多多等網購平台上；《自由亞洲電台》報導則提到，英國記者公會會員何越稱，中國網友此番熱衷議論川普遭槍擊案，「其實反映出平時受到言論管控，不能觸碰政治，唯有在美國出現民主政治的負面話題時，才出現可以『大談特談，沒人管』的狀態。」
此外，新華社《世界軍事》執行主編金昊對此也稱川普反應迅速，「一摸耳朵就做出自己遭到槍擊的判斷」，接著又稱川普立刻蹲下的行為相當快，「這不是一般人能反應過來的」；這番言論也被中國網友解讀為「軍事專家懷疑自導自演」、「演練好幾百遍了」，但也有其他中國網友反駁，稱子彈差幾公分就可能射中腦部、現場也有支持者死傷，不太可能是自導自演的結果。
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