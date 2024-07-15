影／如何捕捉川普被槍擊鏡頭？「神攝手」揭絕佳視角　當下反應曝

「川普遇刺」登中國微博熱搜榜首！民間輿論多關注是否自導自演

▲美國前總統川普13日造勢活動中遇襲，中國媒體第一時間報導，民間輿論則多聚焦陰謀論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日造勢活動中遇襲，中國媒體第一時間報導，民間輿論則多聚焦陰謀論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）美國時間周六（13日）傍晚於賓州造勢活動遇刺，川普本人右耳遭子彈擦傷，當場血流不止，消息一出震驚國際社會，中國境內各家媒體也在第一時間發佈快訊，此事更在中國社群媒體微博上維持熱搜排行榜首，不過民間輿論卻充滿不少「槍擊是否自導自演」的討論。

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美國共和黨總統候選人川普在賓州受到槍擊，消息傳出後中國內部除了中央級別的新聞媒體以外，幾乎屬於地方與非直屬中央級別於事發當天皆引述外電消息、更新即時報導，且針對川普、拜登雙方說法皆進行平衡報導與追蹤後續說法，其中包含主打國際時事的《環球時報》等除了快訊消息外也將消息置於即時新聞頭條欄位。

相較之下，當天中央級別媒體則多側重中國的「三中全會」消息，包括《新華網》、《人民網》等皆以三中全會造勢為主要版面，直到當天下午中國外交部才簡短證實中國國家主席習近平已川普表達慰問，接著如《央視》、《新華社》等官媒才陸續報導相關事發經過。

在社群平台與網路上，不少中國網友也對此展開熱議，尤其針對「川普是否自導自演」、「川普影子政府」等陰謀論產生不少討論，《美聯社》記者所拍攝的現場畫面照片更被盜用印刷為上衣，迅速在淘寶、天貓、拼多多等網購平台上；《自由亞洲電台》報導則提到，英國記者公會會員何越稱，中國網友此番熱衷議論川普遭槍擊案，「其實反映出平時受到言論管控，不能觸碰政治，唯有在美國出現民主政治的負面話題時，才出現可以『大談特談，沒人管』的狀態。」

▲川普中彈後不到三小時，濺血照就被製作成上衣在電商平台販賣。（圖／取自天貓）
▲川普中彈後不到三小時，濺血照就被製作成上衣在電商平台販賣。（圖／取自天貓）
此外，新華社《世界軍事》執行主編金昊對此也稱川普反應迅速，「一摸耳朵就做出自己遭到槍擊的判斷」，接著又稱川普立刻蹲下的行為相當快，「這不是一般人能反應過來的」；這番言論也被中國網友解讀為「軍事專家懷疑自導自演」、「演練好幾百遍了」，但也有其他中國網友反駁，稱子彈差幾公分就可能射中腦部、現場也有支持者死傷，不太可能是自導自演的結果。

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