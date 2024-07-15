名家論壇》韋安／川普會得2026諾貝爾和平獎嗎！？

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除了畫面的神似「巧合」，未來可能還會發生，「促使戰爭結束」的另一個「巧合」。
《硫磺島升旗》照片拍攝於1945年2月23日，美國與日本間爆發的「硫磺島戰役」，最後美軍戰勝。半年後，1945年8月15日，日本宣佈投降，結束了太平洋戰爭。
現在，世界上真正能結束俄烏戰爭的人，不是北京的習近平，而是再次當上美國總統的川普。他無法忍受這場戰爭拖下去損害他的現實政治利益，打壞他對美國人過好日子的承諾。而且，世界也沒有其他人，比他更能力去做到。
所以，川普會在最短的時間，無所不用其極地結束掉這場戰爭。有可能就任總統後第一年，2025就能完成。那麼2026的諾貝爾和平獎，很有機會非川普莫屬。
川普的政治風格，被形容為「川普主義Trumpism」，可視為美國極右派的政治變種。「它代表了一套民粹主義的政治策略，同時更多地使用民族主義性的手段，應對政治、經濟及社會問題。反映到具體的策略上，便變成了移民限制主義、貿易保護主義、孤立主義及反對福利改革」（維基百科）。
而應對俄烏戰爭，和世界上其它地區可能爆發戰爭的風險，「川普主義」會外溢變種，衍生而出一個，解決國際事務和戰爭的「川普功利現實和平主義Trump Utilitarian Realism Pacifism」。
民主黨和拜登政府推崇，符合正義、公平、人權精神的「思想價值」。川普追求的是功利現實主義，讓美國人生存條件改善，生活變好的「物質價值」。
為了尊重人權，民主黨的拜登執政後，數百萬非法移民流入美國（據說超過7百萬）。為了捍衛國際秩序和正義，拜登支持烏克蘭奮戰到底，收復所有被佔領的失土後，才走向停戰的談判桌。海量非法移民的湧入，長期俄烏戰爭對美國民生經濟的影響，早已嚴重衝擊到美國底層民眾，和普通勞工的生存權利。
美國的一些地區，已出現「民不聊生」的慘狀。全國各地，多出許多無家可歸的遊民。一些教堂的室外空間，搭起帳篷收容遊民。每週政府用卡車運來大量食物，派送給無家者和買不起食物的窮苦美國人果腹。即使有家，但低收入勞工階級，也深受能源價格高漲，以及通膨帶來生存壓力。
下台3年多的川普，仍能得到多數美國人支持，即使5月31日，他在紐約法庭，被13名陪審團裁定有罪，但他的民意支持度，始終沒有低過拜登。看得出，目前的這場選戰中，美國在乎現實生存利益的選民，還是多過支持政治正確、理念價值的其他選民。
川普令支持他的選民，相信他能做得到，因為4年前他確實有做到過。川普再當總統，不會在意什麼「人權價值」，會重新樹立阻擋偷渡者進入美國的高墻。用嚴厲不太符合人道的方式，解決非法移民問題。
還有，川普已多次宣稱可以用他的方式，很有效率、快速地結束俄烏戰爭。而不是幾百億、幾百億給軍事援助，支持烏克蘭戰到最後一兵一卒，趕走入侵者，贏回正義和勝利，卻讓美國人跟著受苦，甚至挨餓。
川普的「功利現實和平主義」，建立在他商人本質的「交易法則」和「功利現實」中心思想之上。對於軍事盟友們，以不能佔美國的便宜，「使用者必須付費」，才能繼續得到美國軍事安全保障。
他在總統任內，要求日、韓及北約國家，大幅提高聯合軍事住防的軍費分攤。或是要求這些國家，提高國防預算強化自我防禦能力，向美國購買更多軍火，升級武器系統。
2017年5月，川普上任總統後首次出訪，就是一趟「交易之旅」。抵達第一站沙烏地阿拉伯，簽訂了近1100億美元軍售協議。
川普此次出訪，打破過去優先訪問北美國家的慣例，哪裡有錢先去哪裡。除了簽署了近1100億美元的軍售協議，隨後國務卿提勒森（Rex Tillerson）表示，未來10年對沙國的軍售和商業協議，將達3500億美元。盟國需要美國提供安全保障，但對川普，和平是門好生意。他爭取到的大筆對外軍售，給美國人帶無數工作機會。
拜登和信仰正義價值的夥伴們，不願意烏克蘭在沒有恢復領土完整，就去妥協換來帶著恥辱的和平。寧願出錢出力支持烏國，讓戰爭繼續打下去。而川普會不計毀譽非議，不在意正義與邪惡誰勝誰負，想盡辦法或「不擇手段」終止這場戰爭。
和平有利於全球和美國經濟，讓他的選民可以得到現實有感的好處。美國人會覺得，「還是川普有能力，有辦法」，能說到做到。在川普眼中，美國人的「生存利益」，功利和現實，遠在「國際正義」之上。
不過，川普的政治不正確，價值不正確，卻是最有可能快速終結戰爭，帶來和平。從而減少更多的生命在戰場流失，全球各地底層平民，受這場戰爭影響而過的苦日子，也可以和美國人一樣得到改善。同時，也避免掉這場戰爭升級失控，甚至不可測的核戰化的危機。
除了發生萬分離奇的突發重大事件和意外，川普2024年底，幾乎已篤定當選美國總統。2025年，他若真的結束了俄烏戰爭，到了2026，就沒有理由，不讓他獲得「諾貝爾和平獎」。還能有什麼其它事件，比這更具和平意義？
除非，那一屆諾貝爾和平獎，出於對川普太過爭議性的行事風格，完全無法溝通，而乾脆停辦不發。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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