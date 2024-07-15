目睹老公跟閨密客廳搖搖樂「婆婆還支持」！《紅天鵝》劇情超吐血

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最新一集中，金荷娜面對軟弱的丈夫、跋扈的小三、以及總是對她頤指氣使的婆婆徐梨淑，即便受到委屈也不退讓，更拉攏各方人脈放出謠言對抗小三。Rain原本只想深入「花人集團」，待在吳婉秀身邊查詢摯友之死的真相，卻也逐漸被吳婉秀的聰明、堅決給打動，默默決定要持續守護對方。Rain在調查一連串暗殺案件之際，赫然發現幕後真凶可能就是「花人集團」的高層之一，敵人就在身邊，金荷娜與Rain必須在狀況失控前找到真凶。
金荷娜、Rain日前出席宣傳活動，金荷娜坦言以前就是凱文科斯納、惠妮休斯頓主演的電影《終極保鑣》粉絲，非常著迷片中冷靜、帥氣卻又深情的保鑣，剛好《紅天鵝》的故事主軸，就是講述財團女強人與強悍保鑣之間的曖昧關係，再加上喜歡劇本，二話不說立刻接下。
金荷娜過去曾演過《On Air》、《紳士的品格》等熱門戲劇，有「韓劇女王」稱號，這次她是首度挑戰OTT串流平台的作品，很開心主演的韓劇能在Disney+上線。
Rain透露參演的原因，他一直是《善德女王》、《花遊記》導演朴洪均的粉絲，「我之前原本有與朴導合作的機會，但不幸都錯過了，這次有機會當然要把握住！」劇中，Rain有許多親自上陣的槍戰、近戰格鬥等動作戲，原本就保持極佳體態的他，展現強而有力的動作不是問題，「我不想要使用替身演員，如果我得到片酬，就應該全力以赴」，讓金荷娜開玩笑表示：「我很興奮，竟然可以讓Rain不顧一切為我而戰！」
《紅天鵝》播出資訊
導 演：朴洪均
編 劇：崔允晶
類 型：動作、愛情、懸疑
開播日：2024年7月3日
集 數：10
主 演：金荷娜、Rain
參演者：鄭糠雲、徐梨淑、尹帝文、奇銀世、高允、趙源熙、鄭璟淳、金英弼、辛修姃、鄭珠妍、成赫、黃泰光、金允智、池秀媛、朴賢淑
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）