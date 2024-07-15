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目睹老公跟閨密客廳搖搖樂「婆婆還支持」！《紅天鵝》劇情超吐血

▲韓劇《紅天鵝》中，金荷娜（左）早知被老公鄭糠雲、閨密奇銀世（右）背叛，還淡定看著2人發生關係的場面，故事十分狗血。（圖／Disney+）
▲韓劇《紅天鵝》中，金荷娜（左）早知被老公鄭糠雲、閨密奇銀世（右）背叛，還淡定看著2人發生關係的場面，故事十分狗血。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《紅天鵝》由金荷娜、Rain（鄭智薰）主演，金荷娜成了被暗殺對象，還慘遭老公鄭糠雲、閨密奇銀世背叛，目睹2人在客廳「搖搖樂」；保鑣Rain捨命保護金荷娜，2人一起攜手對抗「花人集團」，竟意外發現高層可能與國際恐怖組織勾結，金荷娜因此懷疑想要殺自己的敵人，可能就在身邊，Rain就對金荷娜霸氣喊話：「待在我身邊，我會保護妳。」讓眾多觀眾直呼好帥。

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▲劇中，Rain（右）是金荷娜的神祕保鑣，2人攜手調查「花人集團」。（圖／Disney+）
▲劇中，Rain（右）是金荷娜的神祕保鑣，2人攜手調查「花人集團」。（圖／Disney+）
《紅天鵝》故事講述吳婉秀（金荷娜 飾）和丈夫金容國（鄭糠雲 飾）表面上看起來是人人稱羨的模範夫妻，背後卻隱藏著許多不為人知的祕密，他們之間的關係，卻因為保鑣徐蹈允（Rain 飾）的出現有了大轉變。吳婉秀將面臨前所未有的考驗，徐蹈允的存在更可能威脅吳婉秀用一生奮鬥獲得的一切。

最新一集中，金荷娜面對軟弱的丈夫、跋扈的小三、以及總是對她頤指氣使的婆婆徐梨淑，即便受到委屈也不退讓，更拉攏各方人脈放出謠言對抗小三。Rain原本只想深入「花人集團」，待在吳婉秀身邊查詢摯友之死的真相，卻也逐漸被吳婉秀的聰明、堅決給打動，默默決定要持續守護對方。Rain在調查一連串暗殺案件之際，赫然發現幕後真凶可能就是「花人集團」的高層之一，敵人就在身邊，金荷娜與Rain必須在狀況失控前找到真凶。

▲奇銀世飾演金荷娜的好姐妹，背地裡卻跟她的老公暗通款曲。（圖／Disney+）
▲奇銀世飾演金荷娜的好姐妹，背地裡卻跟她的老公暗通款曲。（圖／Disney+）
金荷娜、Rain日前出席宣傳活動，金荷娜坦言以前就是凱文科斯納、惠妮休斯頓主演的電影《終極保鑣》粉絲，非常著迷片中冷靜、帥氣卻又深情的保鑣，剛好《紅天鵝》的故事主軸，就是講述財團女強人與強悍保鑣之間的曖昧關係，再加上喜歡劇本，二話不說立刻接下。

金荷娜過去曾演過《On Air》、《紳士的品格》等熱門戲劇，有「韓劇女王」稱號，這次她是首度挑戰OTT串流平台的作品，很開心主演的韓劇能在Disney+上線。

Rain透露參演的原因，他一直是《善德女王》、《花遊記》導演朴洪均的粉絲，「我之前原本有與朴導合作的機會，但不幸都錯過了，這次有機會當然要把握住！」劇中，Rain有許多親自上陣的槍戰、近戰格鬥等動作戲，原本就保持極佳體態的他，展現強而有力的動作不是問題，「我不想要使用替身演員，如果我得到片酬，就應該全力以赴」，讓金荷娜開玩笑表示：「我很興奮，竟然可以讓Rain不顧一切為我而戰！」

《紅天鵝》播出資訊
導　演：朴洪均
編　劇：崔允晶
類　型：動作、愛情、懸疑
開播日：2024年7月3日
集　數：10
主　演：金荷娜、Rain
參演者：鄭糠雲、徐梨淑、尹帝文、奇銀世、高允、趙源熙、鄭璟淳、金英弼、辛修姃、鄭珠妍、成赫、黃泰光、金允智、池秀媛、朴賢淑
收　看：Disney+（每週三15：00更新2集）

▲徐梨淑飾演金荷娜的婆婆，保庇兒子的所有行為，跟媳婦是死對頭。（圖／Disney+）
▲徐梨淑飾演金荷娜的婆婆，包庇兒子的所有行為，跟媳婦是死對頭。（圖／Disney+）

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