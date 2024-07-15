李亦伸專欄／中華男籃外籍教練圖齊　執教表現讓人「耳目一新」

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名氣、資歷、出身都不能代表一切，執教最重要幾個關鍵指標是「贏球」、「提升球隊」、「改變比賽」、「完美出牌」、「挖掘球員最大潛能」。
圖齊在瓊斯盃執教兩場，他先為中華藍注入防守基因，建立防守至上體系，要求防守強度和一對一，這是中華男籃過去幾年一直缺少的底氣和武器。
打國際賽，面對更高大、強硬、技術全面對手，中華男籃必須要打出更高強度對抗性和防守，才能展現競爭力，打出基本球技和水平。
打亞洲賽，面對像日、韓、菲這種又刁又準又有個人能力，戰術執行力和投籃更穩更好球隊，中華男籃防守必須跟得上，團隊防守必須密不透風，籃板、禁區、輪轉協防幾乎不能犯錯，才能打出有效快速反擊和找到投籃手感。
義大利教練圖齊雖然只帶隊擊敗日本、烏克蘭，也只打了兩場比賽，但他確實讓我印象深刻，必須給他掌聲。
圖齊執教、表現有幾個特色很吸引人：
1、要求防守：
中華隊最需要建立的就是「防守和強度」，只要能打出完整高強度對位防守，中華隊就能馬上提升競爭力。中華藍對日本、對烏克蘭的防守和完整性，讓人印象深刻。
2、用人靈活：
蘇士軒打先發大前鋒，這是好棋，給年輕人信心，蘇士軒是可以培養的長人。林秉聖、高錦偉從替補出發，沒有給陳盈駿、林庭謙太多壓力和上場時間，賀丹、賀博、林信寬、馬建豪都能扮演稱職角色球員，發揮最大作用。
3、在各種嘗試中找出最佳答案：
對日本主打「五小」，改變對位和比賽節奏。對烏克蘭經常擺上「一大四小」或「兩大三小」，打出最好防守，布陣用人靈活，不會偏重在3-4名主力。Ginaluca Tucci在比賽中嘗試各種用人、組合，打出作用和效率，再馬上做出調整，節奏掌握相當夠水準。
4、擅於分析掌握情勢和對手：
圖齊對中華隊國手、功能、強項、智商並不完全熟悉，對所有瓊斯盃外隊的理解也剛起步，他得利用比賽「以戰養戰」，在比賽中熟悉自己球員，在比賽中了解對手，再進一步分析理解，針對布陣。
對日本和烏克蘭兩場比賽，圖齊不斷變陣，改變用人，調整節奏，提醒球員和場上組合，執教功力和冷靜頭腦確實不同凡響。
圖齊就像義大利「籃球名廚」，正在專注烹煮中華男籃各種大菜小菜配菜和主餐，他值得很高期待。