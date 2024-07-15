名家論壇》單厚之／川普時代再臨，賴清德準備好了嗎？

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在川普遭槍擊之前，民主黨正在討論是否要「換登」，拜登的表現讓民主黨人不忍足睹，但拜登本人卻堅持不退。如今類似的討論應該不會再繼續了，在賓州槍擊之後，民主黨換誰應該都不可能有救了。既然結果已定，一動就不如一靜了。
美國上一次總統遭遇槍擊已經是43年前的雷根，台灣的319則近得多，國民黨的「換柱」更不過是8年多前的事。台灣不僅是美國對抗中國的先鋒，甚至在民主上都能算是「先行者」了。（但美國至少能現場擊斃槍手，319警方的破案結論，至今連呂秀蓮都不相信。）
陳水扁2004年靠槍擊案翻轉選情連任，但由於真相不明，社會變得更加的對立，執政困難的陳水扁也變得越來越乖張，2006年5月出訪中美洲鬧出「迷航之旅」，8月就發生「紅衫軍」倒扁，卸任之後身陷囹圄。
賓州槍擊不像319發生在選前一天，不直接影響選情，不會讓人有「竊國」之感，但美國國內仍可能變得更加對立。事件發生後，已經有共和黨議員不斷的散佈陰謀論、升高政治緊張局勢，要從中牟取政治利益。原本國際就擔憂川普過於極端，在這樣的氛圍下，很可能會變得更加極端。
川普一直標舉著「Make American Great Again !」的口號，凡事以美國利益優先。雖然川普對中國的態度看起來比拜登更加強硬，但他過於善變、政策缺乏一致性，連「轟炸北京」這樣的話都能說出口，對於他的承諾，台灣大概沒有多少人會當真。
可以想見，川普當選之後，美國內部的對立只會變得更加激烈，而川普必然會對歐盟、日韓、台灣有更多的需索，以成就自己的政績，證明自己才是正確的選擇，以擺平國內的紛爭。為了解決俄烏的戰爭，川普很可能與俄、中兩國達成一定的交易，只要對方能給出足夠好的價錢。
在川普的再次帶領下，我們會看到一個更加善變、唯利是圖、需索無度的美國，面對這樣的情況，過去8年蔡英文一面倒向美國、抗中保台的策略，很容易就會川普軟土深掘、吃乾抹淨，不僅付出了超高額的「保護費」最終還可能被賣掉。
所以即便在社會普遍反中的氛圍下，台灣也應該試圖重新在美中之間尋求平衡點，並且尋求社會最大的共識，一致去面對新的國際局勢。但目前賴清德不僅不斷升高朝野之間的對立，連民進黨內也被內鬥的氛圍籠罩，如此強硬、不加掩飾的執政風格，真的有辦法應付未來瞬息萬變的國際局勢嗎？賴清德再強硬，又能強過習近平和川普嗎？
●作者：單厚之／資深媒體人
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