《星際大戰》芮天行者自爆患「恐水症」！《追浪》黑海9天嚇破膽
主演電影《星際大戰七部曲：原力覺醒》「芮天行者」的女星黛西蕾德莉（Daisy Ridley），在全新傳記電影《追浪少女》片中，詮釋一名游泳健將，為了劇情需求在黑海整整游泳了9天，但她受訪時卻透露自己其實患有「恐水症」，笑稱下戲後此生再也不想游泳了。
記者黃雅琪／綜合報導
真人真事改編的傳記電影《追浪少女》，由《捍衛戰士：獨行俠》傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）、《獅子王》傑夫內桑森（Jeff Nathanson）擔任製片人，並由《星際大戰》女星黛西蕾德莉主演，講述美國游泳運動員「格特魯德·埃德爾」的故事。
1905年出生、並在紐約市的移民家庭中長大的埃德爾，在姊姊和教練的支持下，克服了生理與心理上困難，更挑戰了父權社會下對女性加諸的種種枷鎖，成為美國第一位泳渡英吉利海峽的女子游泳選手。
黛西蕾德莉憑藉在《追浪少女》中的精湛演出、收穫諸多好評，但在電影中飾演游泳健將的她，卻在受訪時透露：「我其實很怕下水，如果我去海邊，我絕對不會讓海水超過我的腰，我需要能夠看到水域的最底部，所以我游泳時從來不會游很遠。」
為了拍攝這部作品，黛西蕾德莉拚命克服內心的恐懼，在黑海游泳了9天；如今回想起這段拍攝經歷，她坦言為了跟上攝影機和攝影船的速度，一度感到不堪負荷，幾乎一整天都要泡在海水中的拍攝歷程更是相當艱辛，黛西蕾德莉更笑稱：「此生可能不會想再下海游泳。」《追浪少女》7月19日在Disney+ 獨家上線。