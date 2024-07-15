賴清德呼喚青鳥　作家批荒謬：當家鬧事！鄭文燦案黑金貪腐也該怒

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他說，離譜在於，對於朝小野大的國會體系，未來衝突不斷，政府全然放棄溝通協商，鐵了心走體制內街頭路線，就是以街頭抗爭對抗國會多數。問題是街頭靜坐宣講，文場抗爭不長久，連續多日多場高頻率上街，青鳥越來越稀疏！提高街運力道，終究需仰賴衝組的武場抗爭，有衝突才能引民怒集結，但是一旦街頭衝撞，警民激鬥或攻入立院，變成當家鬧事，警察抓青鳥，場面夠離譜！
漂浪島嶼說，更驚人結局是，正義青鳥應該是萬惡皆怒，擴權橫行該怒！黑金貪腐也該怒，如果怒火永遠只吹向一邊，或是有黨怒，有黨不怒，青鳥的組成成分，或是選擇正義的心態，也讓人稱奇！
漂浪島嶼說，行政院前副院長鄭文燦貪腐疑案，越深查越擴大，完全是內控的恐怖平衡下，失控的東窗事發。現今口徑一致將醜聞轉政績，宣傳成政府無私打擊貪腐。諷刺是過去綠營一堆收押坐牢，從不會說自斷手腳打擊貪腐，還是高喊清廉政黨！
漂浪島嶼官員貪腐，不會是一人擔當，特別是官高到行政院副院長，一整個黨都要陪葬！隨著案件偵辦，更多腐臭內幕，更多司法疑雲，都會不斷曝光，引發更多民怨，痛恨黑金政府。
他說，到時正義青鳥會不會鳥獸散，唾棄「街頭抗爭、房裡收錢」的政黨？甚至開始飛行轉向，聯合匯聚成新的抗爭民意，厭惡高官都能貪腐的政府！青鳥不是政府圈養！更不該政黨護衛團，應有無私正義的視野，如果貪腐案件越查越黑，到時政府該擔心青鳥飛出來，不是護黨戰藍白，而是反貪抗黑金。政府想聚焦青鳥上街，掩蓋貪腐黑金的糗態，最後可能偷鳥不成蝕把米，還被鳥反啄！