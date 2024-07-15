馬來貘貘莉生了！貘克「遺腹子」一出生就7.05公斤 寶寶模樣超萌
台北市立動物園的馬來貘再添生力軍！今（15）日上午5點15分馬來貘「貘莉」順利生下貘寶寶，是小男生，體重7.05公斤相當健康，而且這隻貘寶寶身分也很特殊，因為牠是去年逝世的「貘克」的遺腹子，因此許多粉絲也希望貘寶寶能健健康康長大，更期待期盼會有慣例的「馬來貘」命名活動。
記者潘毅／綜合報導
「貘克」遺腹子健康誕生！貘寶寶是小男生
台北市立動物園表示，今日上午5點15分，馬來貘「貘莉」順利產下一仔，貘寶寶很健康，嘗試了一會兒就可以自行站立跟走動，貘寶寶是個小男生，體重7.05公斤，比姐姐「貘花豆」出生時足足重了1.3公斤，體長64公分，頭長22公分，也比姐姐稍大一些。
此外，已經當過媽媽的貘莉也相當老練，生產完稍作休息後，就側躺下來讓貘寶寶尋乳，貘寶寶在8點10分就順利喝到了初乳。
這隻貘寶寶是去年7月因急性肺水腫離世的馬來貘「貘克」，與貘莉的遺腹子，因此外界也格外重視這個小生命是否能順利誕生，最終在園方的努力之下，讓貘寶寶順利降生於世。
不少粉絲看完後也紛紛獻上祝福，「摩拳擦掌準備投票」、「謝謝貘克與貘莉還有飼育員，讓台灣人能看見小可愛」、「時間過好快，貘花豆當姊姊了」、「取名時刻又到了」。