Lisa新曲被控抄襲饒舌天王！求參考遭拒絕還硬拍 攝影師不忍開砲
南韓超級女團BLACKPINK成員Lisa日前在單飛後推出新單曲〈ROCKSTAR〉，大獲好評，才剛發布沒多久就已經突破1億次點閱。但該首歌曲近期卻爆發爭議，1名來自英國的攝影師加百列摩賽斯（Gabriel Moses）卻指出Lisa涉嫌抄襲他曾執導過的、饒舌天王崔維斯史考特（Travis Scott）出演的MV〈FE！N〉，並控訴Lisa曾有詢問過是否可以參考，當時對方拒絕，沒想到Lisa仍照樣使用，並開酸：「好好享受接下來的一天。」讓網友們相當震驚。
記者施以慧／綜合報導
Lisa被控訴抄襲了由崔維斯史考特演唱的歌曲〈FE！N〉，該首饒舌歌在今年3月份釋出，由加百列摩賽斯執導，其中該MV裡有個一閃即逝的畫面，是許多臨演穿著白色衣服排排站的場景，沒想到竟和Lisa新單曲〈ROCKSTAR〉裡的畫面幾乎一樣。但事實上，在Lisa發布MV當天，就有細心網友發現此事，當時還以為是在致敬〈FE！N〉，還大嘆：「崔維斯史考特的影響力太狂了吧！」
而加百列摩賽斯則是針對Lisa涉嫌抄襲的事件在社群平台上大力抨擊，「他們（Lisa的團隊）有跟MV編輯聯絡，說要拿〈FE！N〉來參考，雖然MV編輯拒絕，但（Lisa方面）還是這樣做囉，好好享受接下來的一天。」語氣透露出不滿，而該貼文在網路上已經突破888萬人次瀏覽，但Lisa直至截稿前，都尚未以個人身分發表回應。
不過網路上針對Lisa的MV，討論度越來越熱烈，部分網友火力全開，直呼Lisa的行為可能會引爆脫粉潮：「原作者都拒絕了還硬要拿來『參考』…太過分了」、「兩邊像到要是只看截圖一定會混淆」、「很沒良心」、「要是沒問過還可以說是不知道、正好很像，結果還問過了」、「看動態影像的話真的是一模一樣！」不過也有部分粉絲相當理性，坦言這類的呈現風格在網路上早已有相似的圖片或影音，崔維斯史考特恐怕不是首創。