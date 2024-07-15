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川普遇刺鬼門關前走一遭　受訪也感嘆「我沒死是個奇蹟！」

▲美國前總統川普在賓州造勢活動時遭遇槍擊，事後受訪稱醫生也對川普大難不死感到驚嘆。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普在賓州造勢活動時遭遇槍擊，事後受訪稱醫生也對川普大難不死感到驚嘆。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普13日遭槍手刺殺未遂，槍擊案造成川普右耳流血，其餘還有1人死亡、2人受傷，消息震撼全球之餘更被認為對於11月的美國總統大選帶來衝擊。在出席共和黨全代會之前，川普受訪時向媒體表示自己本來不該「出現在這裡」，就連醫生也說從沒看過這樣的事，形容川普大難不死「真是個奇蹟」。

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這起槍擊案發生在賓州的造勢集會上，當時右耳中彈流血的川普被隨扈緊急護送前往醫院，在經過包紮檢查後川普仍不改計畫，直接前往位於威斯康辛州的密爾瓦基，決定出席共和黨的全國代表大會（Republican National Convention，全代會）。

在前往威斯康辛州的路上，川普接受了《紐約郵報》專訪，還綁著繃帶的川普向記者表示，他認為自己現在還活著「是上帝給予的奇蹟」，並透露原先要在全代會上發表針對獲得提名的演講稿已經全數撕掉重寫，感受到新生的他現在「想要團結這個分裂的國家」。

專訪當中川普提到自己很感激特勤人員第一時間的反應，他形容這些隨扈就像是美式足球的中後衛（linebackers）般一湧而上試圖建立起一座人肉城牆，更馬上做好保護川普將其撤離現場的準備，川普甚至打開襯衫袖子朝記者展示自己右前臂上，被特勤人員衝擊所造成的大塊瘀青，也說自己當時的鞋子正式因此而脫落。

川普也提到，當時如果沒有稍微轉頭看一張有關非法移民的圖表，子彈可能已經打在他的右腦而非打掉他耳朵的一部分，醫生檢查時更稱從來沒看過這種情況，沒看過有人被AR-15步槍擊中後生還的案例，「這真的是個奇蹟」。

這篇專訪也提到，川普對於拍下他高舉拳頭的《美聯社》攝影記者、立刻將槍手擊斃的特勤人員、以身體保護家人而亡的消防員感到萬分感謝，他也稱讚支持者們在現場努力保持冷靜、在現場指揮下疏散，甚至也提到他非常感謝自己的對手、現任總統拜登的來電，稱對方「非常友善」，還暗示這場選舉現在開始會變得更加文明。

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