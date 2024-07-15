大苑子許慶良鮮奶茶買一送一！日出茶太「真葡萄」手搖飲也買1送1
奶茶控、果茶控爽喝「買一送一」消暑優惠！大苑子合作許慶良牧場5週年慶，今（15）日起連續5天鮮奶茶杯杯只要50元，黃金會員還可獨享「第二杯半價」，官方APP開搶「買一送一」兌換券！而日出茶太盛夏特推出全新「真葡萄」系列手搖飲料，搭配特製軟Q綠茶凍與紅茶、綠茶或冰沙，新品上市不只「買一送一」，還大方0元請客免費喝一波。
記者蕭涵云/綜合報導
📌大苑子「許慶良鮮奶茶」天天50元！最便宜「買一送一」
位於雲林縣崙背鄉的許慶良牧場，榮獲「生產履歷」、「動物福利標章」及「五梅獎」認證，大苑子除了使用許慶良鮮乳製作鮮奶茶及含鮮奶的飲品系列，還開發鮮奶酪、並在全台大苑子門市販售瓶裝鮮乳，都很受歡迎。雙方合作5週年慶推出超狂優惠，7月15日至7月19日連續5天，天天每日指定飲品杯杯只要50元優惠，7月15日許慶良鮮奶茶、7月16日許慶良鮮奶冬瓜茶、7月17日許慶良觀音拿鐵、7月18日許慶良鮮奶綠茶、7月19日許慶良鮮奶茶。
7月15日至7月19日黃金會員至APP領取優惠券，獨享許慶良鮮奶茶「第二杯半價」；7月19日APP尊寵會員獨享「許慶良鮮奶茶買一送一」點數兌換券，限量500張；本週平日一到五消暑大優惠快喝起來。
📌日出茶太「真葡萄」手搖飲也買1送1！超狂0元請客免費喝
日出茶太相中咀嚼控及夏天果茶商機，2024盛夏推出全新「真葡萄」系列手搖飲料，搭配特製軟Q綠茶凍開喝「真葡萄果粒紅茶」、「真葡萄果粒綠茶」與「真葡萄果粒冰沙」。只要成為日出茶太LINE會員，全台門市（除台北101門市外）暑假到8月底爽喝限定優惠。
7月15日至7月17日，購買「真葡萄」新品即可享「買一送一」優惠，新加入會員還可獲得「新品折價20元」註冊禮；7月18日至8月11日為國際體壇盛事應援，加碼「轉盤抽抽樂」人人有獎抽獎活動，最大獎「0元新品」兌換券請客免費喝；8月12日至8月18日「全品項9折」；8月19日至8月30日街邊店專屬「買5送1」優惠。
偷偷透露，轉盤抽抽樂獎品除了最大獎「0元新品」真葡萄果粒冰沙、及真葡萄果粒紅茶/綠茶免費兌換券，還有葡萄系列新品「買一送一」、全品項「第二杯半價」、消費滿100元「現折20元」抵用券；免費加料「10元配料」一份。