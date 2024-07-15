《上船了》公海撿到龍涎香！KID驚：價值破千萬　錄節目大走心

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龍涎香為抹香鯨的消化系統所產生，外型就像是一顆石頭，通常越白越值錢，1公克最便宜也要千元台幣。鍾瑶和蔡昌憲在划船到石垣島公海時，在海上撿到一顆巨型龍涎香，讓鍾瑶激動直呼，要趕快偷偷帶回家，一行人要發財了，儘管還不確定到底價值多少，KID受訪時也表示，那顆龍涎香重達好幾公斤：「那顆真的不便宜，破千萬都有可能，代表那邊真的有抹香鯨。」
由於龍涎香有重量，會影響到划船，被問到龍涎香的下落，KID表示在船長那裡，還開玩笑直呼，船長拿到龍涎香之後就態度有點冷淡：「船長已經不見人影了，不可能那麼久還不知道。」蔡昌憲也補充：「它不像石頭那麼扎實，但它蠻沉的。」
為維持節目效果被嫌吵 KID無奈大走心
體驗人生第一次跨國極限運動，藝人選手們要忍耐身體不適，突破極限征服大海，過程中難免有摩擦，KID為了節目效果，要一直帶動氣氛，卻被其他藝人嫌吵，讓他超級走心，他也感慨一邊辛苦划船，還要注意節目效果，其實感到很累：「為了節目下很多功夫去找平衡點，太多會有反效果，太少會無聊。」
羅蘭為《上船了各位！》染金髮 喊雷艾美「Honey」
身為應援長的羅蘭也透露，他原本已經染成黑髮了，卻為了《上船了各位！》再度染回金髮，甜蜜告白：「only for you gays」，鍾瑶建議他可以染成大海的藍色，藉此呼應節目，他也笑說：「那不是我的類型，但我會考慮看看」，他坦言會想來台灣開義大利餐廳，由於因為太愛吃地瓜球了，也想在日本當地開一間地瓜球店，更稱他和雷艾美是「類情侶」，讓雷艾美害羞表示，羅蘭私下都叫她「Honey」。