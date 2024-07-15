不爽客人打烊前點餐！新竹店員「徒手抓珍珠」裝杯 可不可要告了
為了發洩竟然惡搞客人餐點！昨（14）日晚間新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前還下單買飲料，便在製作飲料時，直接用手挖配料裝進杯子，還讓同事將過程全部拍下發上網路，直接引爆社會譁然。對此，可不可總公司也發出聲明，表示將追究所有法律責任。
記者潘毅／綜合報導
昨（14）日晚間21點30分，新竹可不可關埔分店的店員們在店裡準備收店，沒想到此時又有客人透過外送平台下單，讓他們必須藤下收拾工作，拿出材料製作飲料，但這也讓店員充滿怨氣，直接對著鏡頭喊：「Ｘ的，打烊前訂是不是，加料」，隨後直接用手伸進裝有白玉珍珠的容器，用手抓的方式放進客人的紙杯中。
影片曝光後，立刻在網路上引發軒然大波，今（15）日晚間可不可熟成紅茶總公司也立刻發出聲明，針對新竹關埔店即刻進行勒令停業並永久終止加盟合作關係，同時也將追究所有法律責任。
可不可紅茶完整聲明如下
針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。
可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店(宸新商行)】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。
除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。
可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。