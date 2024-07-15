川普遭暗殺未遂　陰謀論用詞「自導自演」瘋狂洗版X平台

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報導提到，許多未經證實的謠言隨著社群媒體的演算法被「推薦」給使用者，尤其在「X」平台上這些擁有「藍勾勾」認證的用戶所張貼的內容更能吸引一般用戶的注意，其中有些網友質疑槍手進入屋頂時為何並沒有被維安人員制止，「看起來一切像是設計好的」這類貼文獲得了百萬次瀏覽量。
也有人質疑現場影音畫面與照片，例如曾獲得普立茲獎的《美聯社》駐華盛頓首席攝影師武奇（Evan Vucci）所拍攝的，川普高舉拳頭、背後為美國國旗的照片，被某些陰謀論者稱為「構圖過份完美」，暗示整起暗殺事件的每個環節都有人在背後策劃。
其中甚至不乏有名聲地位，甚至是政治人物也在社群媒體上參與散播陰謀論發言的行為，例如喬治亞州共和黨眾議員麥克·柯林斯（Mike Collins）就發文聲稱槍殺事件是總統拜登下達的命令，該篇貼文獲得了600萬以上的瀏覽量，直到後來才被「X」平台加上了說明標籤，表示沒有任何證據表明拜登總統參與此次槍擊事件。
領英（LinkedIn）共同創辦人、民主黨主要捐款者霍夫曼，其顧問梅爾霍恩（Dmitri Mehlhorn）也在寄給媒體記者與支持者的電子郵件中稱，此次槍擊事件「有可能是經過慫恿、甚至是精心策畫，讓川普可以取得相關照片進而受益」；14日才正式道歉表示為言論「感到相當後悔」。
文章最後提到，許多政治狂熱份子或支持者閱讀了這些「X」平台演算法推薦給他們的貼文後，更加確定了自己的既有看法，其餘用戶則努力在避免掉進這個「陰謀論陷阱」內，然而其他社群平台並沒有發生這個現象，這可能來自於「X」平台從過去一直都是政治言論的主要產地，「很難說這個社群平台這次通過了考驗」。
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