台美混血游泳正妹韓安齊代表中華隊拚奧運！台灣國旗成宣傳亮點

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目前就讀德州大學奧斯汀分校（UT Austin）的韓安齊，為一名台美混血游泳選手，自6歲起便投入正規的游泳訓練，展現出非凡的游泳天賦。從吉林國小到金華國中，韓安齊持續在國內賽事中表現優異，並多次打破紀錄，國中畢業前，她便已經決定前往美國進行更高水平的游泳訓練。除了游泳，她還對美食和烹飪有著濃厚興趣，這成為了她在訓練之餘放鬆心情的一個方式。
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日前在全國中正盃游泳錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式全國紀錄的韓安齊，更躍居台灣女子泳將積分最高的選手，在中華民國游泳協會提出名單後，獲得中華奧會報名，讓她確定攜手「台灣蝶王」王冠閎征戰五環殿堂。
為了紀念這一刻，德州大學奧斯汀分校在社群平台上分享了一張令人振奮的圖片，展示了艾菲爾鐵塔的壯麗景象，同時也顯示了代表該校的30位運動員所代表的國家，特別的是，因為韓安齊的資格取得，圖片中還顯示了台灣的國旗。
📌選手小檔案
- 姓名：韓安齊（Angie Coe）
- 參選項目：女子游泳200公尺混合式
- 年齡：2004年9月4日（19歲）
- 生涯佳績：
- 107年 全中運 國女組200公尺混合式／400公尺混合式／200公尺仰式 金牌
- 2024年NCAA Big 12團體／800公尺自由式 冠軍
- 於全國中正盃游泳錦標賽刷新女子100公尺自由式、100公尺蝶式紀錄成為全國紀錄保持人
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