台灣最強高中生Ray赴美學用槍！打靶前咒罵中國　300萬美國人笑翻

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Ray 在5月與 Kai Cenat 連線直播時提到，他畢業後暫時沒有打算升學，因此將面臨台灣一年的義務兵役。當時，還不清楚台美兩國兵役制度差異的Kai聽到後驚訝地不斷摀住嘴巴，這也引發了許多美國網友對Ray能否安全服完兵役的擔憂。Kai後來做了一些調查，了解台灣的處境，並在直播中表示：「我不了解更細部的問題，我只希望無辜的民眾都能平安。」
到了6月， Ray 飛往美國經營實況，並常常出現在Kai的直播當中，甚至還在當地參加球賽和派對，生活過得多采多姿，也因此吸引了許多年輕人成為他的粉絲。不過，Kai一直將Ray未來要入伍一年的事情放在心上，因此在7月7日時，直接帶Ray前往當地靶場，接受美式用槍訓練。在菁英級教官的指導下，Ray學習了精準開槍的技巧與防衛手段。
沒想到， Ray 第一次嘗試使用手槍時，竟然直接大喊「Fxxk CHINA」，隨後朝人形靶射擊，此舉逗樂了一旁的教官和Kai Cenat。而 Kai 帶著 Ray 接受美式訓練得直播過程，吸引超過10萬人即時觀看，後續影片精華也已經累積超過300萬人次觀看。
許多美國網友看完 Ray 打靶的表現與怒罵中國作效果的過程後，許多美國網友也幽默回應，「Ray要加入台灣軍隊的主因就是中國」、「Ray的信用分數下降了」、「這位教官太棒了，他非常有耐心」、「希望Ray能安全退伍」，這也讓美國年輕世代關注到台灣目前的處境，Ray 在美國的實質影響力還在持續增加，可以說是「最強國民外交官」。