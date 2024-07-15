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車勝元滿身血舉槍「手差點廢掉」！《暴君》導演：他都不用替身

▲車勝元拍《暴君》時幾乎不用替身，拿槍的橋段因為重量過重，手因此受傷差點廢掉。（圖／Disney+）
▲車勝元拍《暴君》時幾乎不用替身，拿槍的橋段因為重量過重，手因此受傷差點廢掉。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

韓劇《暴君》由朴勳政編導，趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于主演，今（15）日舉辦記者會，導演稱讚車勝元不用替身，危險動作戲都親自上陣，車勝元就透露拿拍攝用槍時，由於太重「手差點廢掉」，傷勢不斷復發，十分困擾。

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▲金剛于（左起）趙允秀、朴勳政、金宣虎、車勝元出席《暴君》記者會。（圖／Disney+）
▲金剛于（左起）趙允秀、朴勳政、金宣虎、車勝元出席《暴君》記者會。（圖／Disney+）
《暴君》劇情講述一群韓國瘋狂科學家，多年來看到國家被外國勢力壓制，決定研發新型病毒，讓他們足以和各個強大國家平起平坐。這項研究被稱為「暴君計劃」，是一種「超人基因」的毒藥，具有無限的潛力來促進人類文明的進步。然而「暴君計劃」被美國的情報機構發現，並要求他們交出所有實驗樣本。科學家們不願放棄研究，研究小組的領導者因此組織黑色行動，要求地下傭兵將他的研究從敵軍手中竊取回來，但祕密行動不如預期順利，雙方人馬也為了各自利益，不顧一切爭奪病毒。

金宣虎在《暴君》飾演祕密計劃的領導人 「崔局長」，他對此表示：「崔局長這個角色與我之前的角色不太一樣，覺得會有有趣的表現，所以參與了這部作品。」導演朴勳政則說：「因為是金宣虎從未展現過的樣子，所以他有些擔心，我告訴他一定能做好。確實，他的演技範圍很廣，把大家沒見過的樣子，展現得非常有魅力！」

其實這不是金宣虎、導演朴勳政首度合作，2人曾於2023年推出電影《貴公子》，而《貴公子》也是金宣虎2021年爆出疑似逼女友墮胎，形象毀於一旦並丟失不少工作時，朴勳政是唯一願意給他拍攝機會的人，金宣虎也憑藉新角色形象扳回不少觀眾的信任，因《貴公子》拿下「第59屆大鐘賞」最佳男新人；「第44屆青龍電影獎」最佳男新人、「第60屆百想藝術大獎」最佳男新人等提名。

▲金宣虎、金剛于（右）繼《貴公子》後再同台飆戲，2人飾演的角色關係依舊不好。（圖／Disney+）
▲金宣虎、金剛于（右）繼《貴公子》後再同台飆戲，2人飾演的角色關係依舊不好。（圖／Disney+）
這次《暴君》要角之一的金剛宇，也曾在《貴公子》和金宣虎有不少對手戲，這次2人再度同台，金剛宇表示：「當時（角色之間）關係不好，所以這次希望關係好一些，但還是不太好，這2個角色的關係是亮點！」金剛宇在劇中飾演試圖搶奪、銷毀樣本的海外情報機構成員，與「崔局長」是對立關係。

車勝元也是繼《暗夜天堂》後，二度合作導演朴勳政，導演稱讚車勝元是幾乎不用替身的演員，很多戲他都是親自上陣，「是個不放過細節的演員。」車勝元表示：「導演朴勳政最大的特點，就是拍動作驚悚片時不會猶豫，槍不僅是武器，更是角色的一部分，因此我很想親自完成這些動作。」而車勝元也因為槍過重不慎受傷，復原差不多卻復發，透露手肘差點廢掉。

《暴君》資訊
導　演：朴勳政
編　劇：朴勳政
主　演：趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于
類　型：動作影集
集　數：4
開播日：2024年8月14日
收　看：Disney+（4集一次上線）

▲車勝元拍戲負傷，堅持親自上陣獲得導演讚賞。（圖／Disney+）
▲車勝元拍戲負傷，堅持親自上陣獲得導演讚賞。（圖／Disney+）

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