車勝元滿身血舉槍「手差點廢掉」！《暴君》導演：他都不用替身

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金宣虎在《暴君》飾演祕密計劃的領導人 「崔局長」，他對此表示：「崔局長這個角色與我之前的角色不太一樣，覺得會有有趣的表現，所以參與了這部作品。」導演朴勳政則說：「因為是金宣虎從未展現過的樣子，所以他有些擔心，我告訴他一定能做好。確實，他的演技範圍很廣，把大家沒見過的樣子，展現得非常有魅力！」
其實這不是金宣虎、導演朴勳政首度合作，2人曾於2023年推出電影《貴公子》，而《貴公子》也是金宣虎2021年爆出疑似逼女友墮胎，形象毀於一旦並丟失不少工作時，朴勳政是唯一願意給他拍攝機會的人，金宣虎也憑藉新角色形象扳回不少觀眾的信任，因《貴公子》拿下「第59屆大鐘賞」最佳男新人；「第44屆青龍電影獎」最佳男新人、「第60屆百想藝術大獎」最佳男新人等提名。
這次《暴君》要角之一的金剛宇，也曾在《貴公子》和金宣虎有不少對手戲，這次2人再度同台，金剛宇表示：「當時（角色之間）關係不好，所以這次希望關係好一些，但還是不太好，這2個角色的關係是亮點！」金剛宇在劇中飾演試圖搶奪、銷毀樣本的海外情報機構成員，與「崔局長」是對立關係。
車勝元也是繼《暗夜天堂》後，二度合作導演朴勳政，導演稱讚車勝元是幾乎不用替身的演員，很多戲他都是親自上陣，「是個不放過細節的演員。」車勝元表示：「導演朴勳政最大的特點，就是拍動作驚悚片時不會猶豫，槍不僅是武器，更是角色的一部分，因此我很想親自完成這些動作。」而車勝元也因為槍過重不慎受傷，復原差不多卻復發，透露手肘差點廢掉。
《暴君》資訊
導 演：朴勳政
編 劇：朴勳政
主 演：趙允秀、車勝元、金宣虎、金剛于
類 型：動作影集
集 數：4
開播日：2024年8月14日
收 看：Disney+（4集一次上線）