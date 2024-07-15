蔡阿嘎大玩「AB梗」慘被炎上！嘎粉揭露1舉動超心寒：好像被呼攏
在YouTube上擁有百萬粉絲的網紅蔡阿嘎，日前開除涉嫌不法的元老級員工蘿拉，事後他也揭露蘿拉利用AB合約獲利8位數，成為近期熱門話題，近期蔡阿嘎還在有蘿拉現身的影片封面都加上「AB優酪乳」，但又希望網友不要過度解讀，還刻意讓嘎妹的臉也被P上「AB優酪乳」，最後又出面澄清，讓鐵粉忍不住痛罵：「一點都不在意嘎粉。」
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎在曝光蘿拉利用AB合約詐財以後，大玩各種AB梗開酸，甚至還將有蘿拉身影的影片封面圖都P上「AB優酪乳」，就連嘎妹都一起被P圖，讓許多粉絲非常驚訝，懷疑嘎妹與蘿拉有關係，讓不少網友都替蔡阿嘎感到十分心疼，隨著嘎妹疑似捲入AB合約的爭議越擴越大，事後蔡阿嘎為了平息怒火，才在社群上合體嘎妹，表示是「家務事」，讓網友感到非常不滿，認為蔡阿嘎把粉絲當成是看熱鬧的酸民。
有網友在Dcard上以「其實蔡阿嘎一點都不在意嘎粉吧？」為題發文，指出嘎粉們並沒有希望得到任何回報，只是希望蔡阿嘎能夠繼續創作，並發出有趣的影片娛樂大眾，因此才會在酸民出現時力挺蔡阿嘎，也在蔡阿嘎爆發爭議時替他說話，「但沒想到換來的卻是蔡阿嘎和嘎妹聯手發聲明說請網友不要過度聯想、換來的是我們被當成只是想看熱鬧的嘎酸一樣。」並指出有粉絲在阿嘎IG貼文底下理性提出疑點，沒想到卻遭到蔡阿嘎封鎖，並痛批：「好像被阿嘎呼攏了。」
貼文一曝光，引來許多網友討論，認同該網友的言論：「我相信不少嘎粉都跟你有一樣的想法」、「這次我也有跟你差不多的感受」、「這次的行為真的挺不下去」、「說穿了，感覺就是藉由同情賺一波流量，結果嚐到甜頭後欲罷不能，玩過頭了！」