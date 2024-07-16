火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

義美週年慶牛奶冰棒8折！巧克力球「買一送一」　自製品全面88折

▲義美食品週年慶消暑大優惠，「盒裝牛奶冰棒」單件8折，仙草甘茶、巧克力球「買一送一」，義美自製品「全面88折」、會員「再享95折」疊加優惠，明起全台13間指定門市折扣品項一次整理。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲義美食品週年慶消暑大優惠，「盒裝牛奶冰棒」單件8折，仙草甘茶、巧克力球「買一送一」，義美自製品「全面88折」、會員「再享95折」疊加優惠，明起全台13間指定門市折扣品項一次整理。（示意圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族最愛的義美食品週年慶消暑大優惠，除了「盒裝牛奶冰棒」單件8折，還有仙草甘茶、巧克力球「買一送一」，義美自製品更是「全面88折」、會員還能「再享95折」疊加優惠，全台13間指定門市明（17）日開跑，折扣品項、限定門市一次整理。

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📌義美週年慶13門市消暑大放送！仙草甘茶、巧克力球「買一送一」牛奶冰棒8折
◾️限時加碼「買一送一」
7月17日至7月19日：仙草甘茶400ml(原味/無加糖)「買一送一」
7月20日至7月22日：咖博館曼特寧咖啡豆巧克球「買一送一」
提醒大家，會員不再享95折。

◾️7月17日至7月22日精選好康商品優惠
指定「安心速拌麵/拌麵線3入系列」單件9折、任二件8折
指定「生醫乳清蛋白飲袋裝系列」任二件8折
指定「純豬肉鬆130g系列(原味/海苔芝麻/肉脯)」第二件6折
指定「高媽媽廚房系列」單件85折
指定「生醫益生菌系列」單件85折
指定「堅果系列」單件85折
指定「盒裝牛奶冰棒系列」單件8折
提醒大家，兩件優惠活動限同系列、同價位商品；優惠品項以活動DM為主。

◾️義美自製品「全面88折」！會員再享95折
7月23日至7月26日活動期間，義美自製品「全面88折」，更大方的是，會員還能「再享95折」疊加優惠！提醒大家，如商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算；依各門市現場販售為主。

◾️義美7月聯合週年慶13間指定門市：
松山永春、新北安、板南、新泰、永安、北中壢、苗栗、台中三民、崇德、彰市民族、大林、斗六、羅東門市，共13間指定門市聯合週年慶，所有優惠僅以現售為主。

▲暑假鎖定全新冰品進駐超商消暑優惠！GODIVA在7-11祭出焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕2件79折、第二件6折；北歐POLS保羅熊冰淇淋，在全家推出日本進口脆皮雪糕「單支59元」好康一次整理。（圖／GODIVA提供）
▲GODIVA在7-11祭出焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕2件79折、第二件6折。（圖／GODIVA提供）
📌全新冰品進駐「2大超商」消暑優惠！GODIVA雪糕「2件79折」
比利時GODIVA在7-11統一超商，祭出焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕「2件79折」，GODIVA巧克力大師Sébastien Bauer以主廚私房甜點為靈感打造「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」，嚴選富士蜜蘋果丁融合香醇焦糖白巧克力，吃得到微酸、甜而不膩的豐富口感，盛夏清爽消暑限定優惠，即日起至7月16日，於7-ELEVEN購買GODIVA焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕，可享「2件79折、4件75折」優惠，相當於一支不到82元甜甜價；而7月17日至8月6日更有「第二件6折」優惠，爽爽吃到8月。

北歐POLS保羅熊於全家便利商店初登場，「單支59元」！全新日本原裝進口、比一般巧克力脆皮冰淇淋更厚實的脆皮雪糕，「日本經典巧克力脆皮雪糕」和「日本濃厚牛乳脆皮雪糕」2款口味新上市，全家便利商店「單支59元」搶先嚐鮮。

▲北歐POLS保羅熊全家便利商店初登場，日本進口脆皮雪糕「單支59元」。（圖／POLS提供）
▲北歐POLS保羅熊全家便利商店初登場，日本進口脆皮雪糕「單支59元」。（圖／POLS提供）

星巴克買一送一！Bearista小熊布章免費送　義美漂浮咖啡也買1送1

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