義美週年慶牛奶冰棒8折！巧克力球「買一送一」　自製品全面88折

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◾️限時加碼「買一送一」
7月17日至7月19日：仙草甘茶400ml(原味/無加糖)「買一送一」
7月20日至7月22日：咖博館曼特寧咖啡豆巧克球「買一送一」
提醒大家，會員不再享95折。
◾️7月17日至7月22日精選好康商品優惠
指定「安心速拌麵/拌麵線3入系列」單件9折、任二件8折
指定「生醫乳清蛋白飲袋裝系列」任二件8折
指定「純豬肉鬆130g系列(原味/海苔芝麻/肉脯)」第二件6折
指定「高媽媽廚房系列」單件85折
指定「生醫益生菌系列」單件85折
指定「堅果系列」單件85折
指定「盒裝牛奶冰棒系列」單件8折
提醒大家，兩件優惠活動限同系列、同價位商品；優惠品項以活動DM為主。
◾️義美自製品「全面88折」！會員再享95折
7月23日至7月26日活動期間，義美自製品「全面88折」，更大方的是，會員還能「再享95折」疊加優惠！提醒大家，如商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算；依各門市現場販售為主。
◾️義美7月聯合週年慶13間指定門市：
松山永春、新北安、板南、新泰、永安、北中壢、苗栗、台中三民、崇德、彰市民族、大林、斗六、羅東門市，共13間指定門市聯合週年慶，所有優惠僅以現售為主。
📌全新冰品進駐「2大超商」消暑優惠！GODIVA雪糕「2件79折」
比利時GODIVA在7-11統一超商，祭出焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕「2件79折」，GODIVA巧克力大師Sébastien Bauer以主廚私房甜點為靈感打造「焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕」，嚴選富士蜜蘋果丁融合香醇焦糖白巧克力，吃得到微酸、甜而不膩的豐富口感，盛夏清爽消暑限定優惠，即日起至7月16日，於7-ELEVEN購買GODIVA焦糖蘋果牛奶巧克力雪糕，可享「2件79折、4件75折」優惠，相當於一支不到82元甜甜價；而7月17日至8月6日更有「第二件6折」優惠，爽爽吃到8月。
北歐POLS保羅熊於全家便利商店初登場，「單支59元」！全新日本原裝進口、比一般巧克力脆皮冰淇淋更厚實的脆皮雪糕，「日本經典巧克力脆皮雪糕」和「日本濃厚牛乳脆皮雪糕」2款口味新上市，全家便利商店「單支59元」搶先嚐鮮。