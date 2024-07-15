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瓊斯盃／吉爾貝克轟22分17籃板！賞6次阻攻　中華藍82：76勝美國

▲中華藍大中鋒吉爾貝克打出披上國家隊戰袍後的代表作，他此役22分17籃板，還送出6記「火鍋」，幫助球隊以82：76贏球，拿下3連勝與菲律賓並列第一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）
▲中華藍大中鋒吉爾貝克打出披上國家隊戰袍後的代表作，他此役22分17籃板，還送出6記「火鍋」，幫助球隊以82：76贏球，拿下3連勝與菲律賓並列第一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）

記者黃建霖/綜合報導

2024威廉瓊斯盃男子組賽事，今（15）日中華藍和美國隊進行交手，陣中大中鋒吉爾貝克打出披上國家隊戰袍後的代表作，他此役22分17籃板，還送出6記「火鍋」，幫助球隊以82：76贏球，拿下3連勝與菲律賓並列第一。

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吉爾貝克打出代表作　對美國砍22分17籃板

吉爾貝克這次參加瓊斯盃賽事，並且擁有了自己的中文名字「高柏鎧」，他防守能力出色，又樂於配合隊友，被認為是中華隊未來重要的歸化戰力。

瓊斯盃首戰對日本，中華藍主打小陣容，吉爾貝克並沒有太多出色機會，不過他仍在場上做好自己的份內工作。今天對上美國隊，吉爾貝克有出色的發揮，全場攻下22分17籃板，還有3次助攻及6次阻攻，可說是攻守俱佳的演出，美中不足的是領到5次犯規退場。

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍歸化球員高柏凱。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）
▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍歸化球員吉爾貝克，並且擁有了自己的中文名字「高柏鎧」，他防守能力出色，又樂於配合隊友，被認為是中華隊未來重要的歸化戰力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）
陳盈駿末節穩定軍心　率隊贏球

中華藍今晚在進攻端地發揮雖然不是特別突出，但防守端在吉爾貝克帶領下堅壁清野，第二節只讓美國隊得到9分。雖然第三節一度被對手反超，不過靠著陳盈駿末節砍下8分，賀丹關鍵時刻4罰3中，幫助球隊確保勝利，終場以3分之差險勝。

中華隊外籍教練圖齊從接任後第一天起就強調防守的重要性，同時他也會針對不同的對手進行一些臨場調整，這幾場比賽中華藍的防守端表現都很不錯，隨著吉爾貝克的融入，球隊應該能在這方面繼續提升。

除了吉爾貝克之外，陳盈駿此役的表現依舊穩健，攻下20分6助攻，無愧是球隊進攻端指標人物。而劉錚和賀博則各有10分進帳，林秉聖得到9分3助攻。

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍陳盈駿。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15） ▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍陳盈駿攻下20分6助攻，末節拿下8分，無愧是球隊進攻端指標人物。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍賀伯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）
▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍賀伯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.15）

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