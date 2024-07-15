嘎妹無預警宣布搬家和「室友」住！曝光未來動向喊：一切重新開始
嘎妹（蔡汶璇）近期因為與堂哥蔡阿嘎疑似爆出爭議，不僅現身蔡阿嘎影片中嘎妹的畫面全被P上「AB優酪乳」，疑似暗指嘎妹與蔡阿嘎日前與前員工蘿拉爆出的AB合約有關係，讓粉絲議論紛紛，不過蔡阿嘎日前已經發出與嘎妹的合照澄清此事，坦言兩人只是有「家務事」，讓外界霧裡看花，而嘎妹今（15）日稍早在IG上拋出震撼彈，坦言自己準備要搬家，還讓網友猜室友是誰，並曝光未來動向表示一切將重新開始。
記者施以慧／綜合報導
嘎妹在IG上曬出與阿嬤的多張合照和自己的個人物品，並在貼文底下告知粉絲自己即將搬家，還表示自己正在努力斷捨離，「這幾天搬家不停的在斷捨離，上1秒明明很果斷的丟掉，下1秒又因為捨不得撿了回來。」還指出要趁這個時機決定回憶的去留，「無論是好的、壞的回憶，還是必需品，都趁這個時機決定了它們的去留。」讓人懷疑是否在影射蔡阿嘎。
事實上，日前嘎妹被粉絲懷疑與AB合約有關，引發網友討論，不過事後蔡阿嘎發文回應，指出兩人有「家務事」，而嘎妹也發出聲明，表示自己沒有介入，也完全沒有做出不法行為，只是風波持續延燒，蔡阿嘎為何將嘎妹的身影也P上「AB優酪乳」，至今也未給出說法。
而有粉絲見到嘎妹即將搬家，開玩笑表示：「斷捨離有難處，就要請潔癖大師嘎哥來幫忙呀」、「沒有叫哥哥來拍片？」可見外界對兩人的關係仍然非常關注，不過直至截稿前，嘎妹都未對該則留言做出回應。