郭品超昔日回中國尋根！感嘆「台灣只是身體歸宿」：靈魂沒回家

嘎妹無預警宣布搬家和「室友」住！曝光未來動向喊：一切重新開始

▲嘎妹（蔡汶璇）今（15）日在IG上曝光自己即將搬家並與人合租，讓粉絲相當訝異，而她也曝光未來動向表示：「一切將重新開始。」（圖／IG iris.416）
▲嘎妹（蔡汶璇）今（15）日在IG上曝光自己即將搬家並與人合租，讓粉絲相當訝異，而她也曝光未來動向表示：「一切將重新開始。」（圖／IG iris.416）

記者施以慧／綜合報導

嘎妹（蔡汶璇）近期因為與堂哥蔡阿嘎疑似爆出爭議，不僅現身蔡阿嘎影片中嘎妹的畫面全被P上「AB優酪乳」，疑似暗指嘎妹與蔡阿嘎日前與前員工蘿拉爆出的AB合約有關係，讓粉絲議論紛紛，不過蔡阿嘎日前已經發出與嘎妹的合照澄清此事，坦言兩人只是有「家務事」，讓外界霧裡看花，而嘎妹今（15）日稍早在IG上拋出震撼彈，坦言自己準備要搬家，還讓網友猜室友是誰，並曝光未來動向表示一切將重新開始。

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘎妹在IG上曬出與阿嬤的多張合照和自己的個人物品，並在貼文底下告知粉絲自己即將搬家，還表示自己正在努力斷捨離，「這幾天搬家不停的在斷捨離，上1秒明明很果斷的丟掉，下1秒又因為捨不得撿了回來。」還指出要趁這個時機決定回憶的去留，「無論是好的、壞的回憶，還是必需品，都趁這個時機決定了它們的去留。」讓人懷疑是否在影射蔡阿嘎。

▲嘎妹在IG上發出許多與阿嬤的照片，以及個人物品，和粉絲宣布自己即將搬家。（圖／IG iris.416）
▲嘎妹在IG上發出許多與阿嬤的照片，以及個人物品，和粉絲宣布自己即將搬家。（圖／IG iris.416）
事實上，日前嘎妹被粉絲懷疑與AB合約有關，引發網友討論，不過事後蔡阿嘎發文回應，指出兩人有「家務事」，而嘎妹也發出聲明，表示自己沒有介入，也完全沒有做出不法行為，只是風波持續延燒，蔡阿嘎為何將嘎妹的身影也P上「AB優酪乳」，至今也未給出說法。

而有粉絲見到嘎妹即將搬家，開玩笑表示：「斷捨離有難處，就要請潔癖大師嘎哥來幫忙呀」、「沒有叫哥哥來拍片？」可見外界對兩人的關係仍然非常關注，不過直至截稿前，嘎妹都未對該則留言做出回應。

蔡阿嘎合體嘎妹！瘋傳「退追和蘿拉有關」他還原真相：都是家務事

嘎妹疑和蘿拉有關？本人親回與蔡阿嘎決裂內幕　遭吐槽：等於沒講

蔡阿嘎合唱嘎妹影片也轉不公開！老粉震驚猜事有蹊蹺：不敢想像

蔡阿嘎大玩「AB梗」慘被炎上！嘎粉揭露1舉動超心寒：好像被呼攏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生