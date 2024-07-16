火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

可不可爆「徒手抓珍珠、吐口水」！女店員道歉了　門市惡行超離譜

▲可不可一名女店員日前因為不滿客人打烊之前還下單買飲料，結果製作飲料時，徒手挖珍珠還吐口水。（圖/翻攝畫面）
▲可不可一名女店員日前因為不滿客人打烊之前還下單買飲料，結果製作飲料時，徒手挖珍珠還吐口水。（圖/翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

真的太噁！可不可新竹關埔分店14日爆出食安問題，一名女店員因為不滿客人打烊之前還下單買飲料，結果製作飲料時，徒手挖珍珠還吐口水，離譜的是，全程竟然還被另一名同事錄下放上社群平台。可不可總公司也立刻發出聲明，將追究一切法律責任，並令該家門市永久停業。而其門市過去的黑歷史也被翻出，不少曾經的顧客都直呼：「完全不意外，害慘可不可這個招牌。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧該事件，新竹可不可關埔分店的店員們正準備要收店，由於營業時間還有半小時，有客人透過外送平台下單，讓他們必須趕快製作這批訂單的飲料，沒想到女店員因為不爽客人打烊前下單，拍下影片表示「X的！打烊前訂是不是？加料」，隨後不僅徒手抓起容器內的白玉珍珠，還對其吐口水，最後放進客人的紙杯中，整段影片還被另外同事錄下發上社群網路，超噁行徑立刻遭到撻伐。

▲昨（14）日晚間新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前還下訂飲料，於是在製作飲料時，直接用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
▲（14）日晚間新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前還下訂飲料，於是在製作飲料時，直接用手挖配料並吐口水裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
而可不可總公司也在獲報之後進行查核，並且在15日晚間發出聲明表示「針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因新竹關埔店嚴重違反加盟合約條款，即刻起將勒令停業並永久終止加盟合作關係，並且將追究所有法律責任。」

女店員慘害可不可分店倒閉！本人深夜道歉

而遭到開除的女店員社群也被起底，在可不可總公司發出聲明後，女店員本人也在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

女店員提到「初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家和總公司困擾，我自己也深刻反省過，服務業不能這樣子玩鬧，很抱歉造成大家困擾，對不起。本人也會受到應當的懲罰，明明做服務餐飲業卻這樣，因為一時玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉。」

▲
▲女店員本人在社群平台發文道歉，表示自己「一時玩鬧害大家感到不適」，真的很抱歉。（圖/Threads）
可不可新竹關埔分店評價超低！店內多位店員惡行遭控訴

然而除了該女店員之外，有住在新竹的網友出面爆料「完全不意外是這家店出事，有去買過的都知道我在講什麼，店員好幾個態度差不說，飲料狂做錯一點都不專業，去看看他們Google評價你就知道原因了，只能說鬧成這樣老闆自己也有責任，羅馬不是一天造成的。」

而記者也實際查看可不可「新竹關埔分店」的Google評價，發現只有3.1顆星的低分，不少人都給予評論表示「態度差到爆的金髮馬尾店員，趕下班飲料只裝7分滿，最後用冰塊補滿？」、「叫過外送封膜完全沒弄好，直接破掉是怎樣」、「金髮馬尾口氣是在差什麼？下次我真的不會給你客氣」、「櫃檯點餐態度差到爆，飲料還做錯」、「全台灣最難喝的可不可門市」、「最喜歡的可不可熟成歐蕾，這間做出來完全不一樣也是很厲害。」

▲
▲可不可新竹關埔店已經被總部勒令停業並解除合作關係，過去還在營業時，評價僅有3.1顆星的低分。（圖/Google）

不爽客人打烊前點餐！新竹店員「徒手抓珍珠」裝杯　可不可要告了

先別管冰棒特價了！全聯60元便當殺進南部　販售門市曝：終於等到

火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

冷氣晚上才開電費仍3萬5！「耗電理由」藏在細節：帳單飆2倍以上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載