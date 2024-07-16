可不可爆「徒手抓珍珠、吐口水」！女店員道歉了　門市惡行超離譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
而可不可總公司也在獲報之後進行查核，並且在15日晚間發出聲明表示「針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因新竹關埔店嚴重違反加盟合約條款，即刻起將勒令停業並永久終止加盟合作關係，並且將追究所有法律責任。」
女店員慘害可不可分店倒閉！本人深夜道歉
而遭到開除的女店員社群也被起底，在可不可總公司發出聲明後，女店員本人也在社群發文「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」
女店員提到「初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家和總公司困擾，我自己也深刻反省過，服務業不能這樣子玩鬧，很抱歉造成大家困擾，對不起。本人也會受到應當的懲罰，明明做服務餐飲業卻這樣，因為一時玩鬧害大家感到不適，真的很抱歉。」
可不可新竹關埔分店評價超低！店內多位店員惡行遭控訴
然而除了該女店員之外，有住在新竹的網友出面爆料「完全不意外是這家店出事，有去買過的都知道我在講什麼，店員好幾個態度差不說，飲料狂做錯一點都不專業，去看看他們Google評價你就知道原因了，只能說鬧成這樣老闆自己也有責任，羅馬不是一天造成的。」
而記者也實際查看可不可「新竹關埔分店」的Google評價，發現只有3.1顆星的低分，不少人都給予評論表示「態度差到爆的金髮馬尾店員，趕下班飲料只裝7分滿，最後用冰塊補滿？」、「叫過外送封膜完全沒弄好，直接破掉是怎樣」、「金髮馬尾口氣是在差什麼？下次我真的不會給你客氣」、「櫃檯點餐態度差到爆，飲料還做錯」、「全台灣最難喝的可不可門市」、「最喜歡的可不可熟成歐蕾，這間做出來完全不一樣也是很厲害。」